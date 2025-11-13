Según explica la letrada de Derecho al Techo, se presentaron dos nuevas peticiones, entre ellas una sobre la ejecución del desahucio en plena alerta meteorológica

Suspenden temporalmente el desahucio de una familia con seis hijos en Ingenio. Imagen de Archivo

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Telde (Gran Canaria) ha suspendido temporalmente el desahucio de una familia con seis hijos menores de edad que iba a ser obligada a abandonar su vivienda este jueves en Ingenio, según ha informado la letrada Isabel Saavedra.

En la vivienda de Raquel y Moisés, en la calle Alonso Matos, voluntarios de la plataforma Derecho a Techo habían conformado un piquete de apoyo a esta familia ante el desahucio instado por el fondo de inversión que compró su deuda, después de que dejaran de pagar la hipoteca en 2020 al perder el trabajo en la pandemia.

El lanzamiento ya se había paralizado en septiembre, pero se reactivó al no reconocerse la situación de vulnerabilidad de la familia, por los ingresos que ahora recibe Moisés de su trabajo en una cadena de supermercados.

Nuevas peticiones al juzgado, entre ellas por la alerta

Sin embargo, el matrimonio insiste en que no ha podido encontrar un alquiler que pueda pagar con su sueldo manteniendo al mismo tiempo a sus seis hijos.

En los últimos días, la letrada de Derecho a Techo había presentado dos nuevas peticiones de suspensión al juzgado: una con un informe del Gobierno de Canarias que sí reconoce a la familia como vulnerable y otra que alertaba de que el desahucio iba a ejecutarse en plena alerta meteorológica en las islas.

A las 9:10 horas de este jueves, a la puerta del domicilio, la procuradora de Saavedra ha recibido una llamada del Juzgado que le confirma la suspensión, pero aún Moisés y Raquel aún desconocen por cuánto tiempo y cuál ha sido la razón acogida por el magistrado.