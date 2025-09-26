Suspensión temporal de la huelga de médicos a partir del lunes

Tras la celebración de cuatro jornadas de huelga, el Comité Ejecutivo ha acordado la suspensión temporal de la misma

El Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) informa que, tras la celebración de cuatro jornadas de huelga, el Comité Ejecutivo ha acordado la suspensión temporal de la misma. Esta suspensión tiene carácter estrictamente provisional (no es una desconvocatoria) y «podrá levantarse en cualquier momento si las circunstancias así lo requieren o si la Administración no mantiene avances reales y verificables en la resolución de las demandas planteadas», señalan en un comunicado.

Motivos de la suspensión temporal:

– El SCS les ha comunicado su intención de publicar nuevos listados de nombramientos (adjudicación de plazas) a lo largo de la próxima semana, atendiendo a una de las principales reivindicaciones de esta huelga.

– Se ha producido el cumplimiento íntegro de una de sus demandas, con la publicación de todas las listas de baremación definitivas que aún permanecían pendientes, lo que supone un avance importante dentro del proceso de estabilización para estas especialidades.

– Este lunes dan comienzo los exámenes correspondientes a los procesos selectivos, y el Sindicato ha decidido no interferir en su desarrollo, evitando causar perjuicio a los profesionales que concurren a dichas pruebas.

– Para el próximo 3 de octubre está prevista una importante huelga nacional del colectivo médico / facultativo por un estatuto propio, que el Sindicato como representantes de CESM en Canarias, va a coordinar regionalmente.

Aseguran en un comunicado que la decisión responde a «una valoración responsable y meditada, orientada a optimizar los resultados de las acciones emprendidas y a garantizar que las reivindicaciones se alcancen de manera eficiente y sostenida en el tiempo».

Durante este periodo de suspensión temporal, el Sindicato mantendrá las concentraciones en los principales hospitales hasta la publicación de todas las listas pendientes, «como señal de seguimiento, vigilancia y presión legítima ante el SCS para que cumpla los compromisos adquiridos».