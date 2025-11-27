‘También la lluvia’ inaugura la programación del fin de semana

La cadena autonómica presenta este viernes una velada cinematográfica que combina la crítica histórica y social con una comedia romántica de gran éxito

Televisión Canaria arranca su noche de cine este viernes, 28 de noviembre, a las 22:40 horas, con la emisión del aclamado film ‘También la Lluvia’ (2010), y completará la velada con la comedia romántica ‘Amor con preaviso’ (2002).

‘También la lluvia’, la historia que se repite

La programación se inicia con la película dirigida por Icíar Bollaín y protagonizada por Gael García Bernal y Luis Tosar. Ambientada en Cochabamba, Bolivia, en el año 2000, la trama se centra en el rodaje de una película sobre Cristóbal Colón. Mientras el director, Sebastián, busca desmitificar a Colón, el productor, Costa, solo se preocupa por el bajo presupuesto.

El paralelismo entre la ficción y la realidad se impone cuando, durante la producción, estalla la histórica Guerra Boliviana del Agua. La privatización del suministro de agua y su venta a una multinacional provoca una revuelta popular, donde la población indígena se enfrenta a un ejército moderno. La película establece un potente diálogo entre los abusos coloniales de hace quinientos años y la lucha actual por el recurso vital más básico: el agua.

Los actores Gael García Bernal y Karra Elejalde en ‘También la lluvia’.

Doble sesión con ‘Amor con preaviso’

Justo después de la emisión de este drama de contenido histórico y social, Televisión Canaria ofrecerá un cambio de registro con la emisión de la comedia romántica ‘Amor con preaviso’ (Two Weeks Notice), protagonizada por Sandra Bullock y Hugh Grant.

Con esta doble sesión, Televisión Canaria ofrece a su audiencia una noche de cine diversa y de calidad, abarcando desde el drama de denuncia social hasta el entretenimiento ligero.