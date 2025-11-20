Tarta de cebolla alemana | Receta ‘Como en casa’

Tarta de cebolla alemana / La receta ‘Como en casa’ de RTVC

La Sede Vinoteca Winebar ubicado en Playa Honda, Lanzarote, ofrece una viaje internacional con sus propuestas gastronómicas. Para el programa Como en casa además de su plato de los tacos mexicanos de cochinita pibil, también han compartido la receta de un clásico de la gastronomía alemana, una tarta de cebolla.

La tarta de cebolla alemana es una alternativa sabrosa a la tradicional quiché. Es una receta clásica, cocinada en el horno que combina el dulce de un bizcocho con lo salado de la cebolla, la panceta y los huevos.

Es un plato principal que se puede servir templado o frío.

Ingredientes de la tarta de cebolla

Puedes ir marcando los ingredientes a medida que los añadas en la elaboración o en tu cesta de la compra.

Ingredientes para la base 300 g de harina tipo 405. Como alternativa también harina de espelta tipo 630 150 g de quark bajo en grasa (no utilizar quark alto en grasa) 70 ml de leche entera, de 3,5 % o 3,8 % de materia grasa 70 ml de aceite vegetal, por ejemplo, aceite de girasol 1 sobre de levadura en polvo 1 pizca de sal Ingredientes para la masa y relleno 2 kg de cebolla blanca 5 huevos tamaño M 400 g de crème fraîche 300 g de panceta ahumada 50 g de mantequilla 3 cucharadas de aceite vegetal 1 cucharada de semillas de comino enteras (opcional) 1 cucharada de pimentón dulce en polvo 2 pizcas de sal 2 pizcas de pimienta negra molida 2 pizcas de nuez moscada, finamente rallada Cebollino para adornar (opcional)

Elaboración, paso a paso, de la tarta de cebolla

Nuestra tarta de cebolla se va a elaborar en dos pasos. Primero preparamos la base y a continuación el relleno.

Mezclamos los 150 gramos de queso quark bajo en grasa con 70 ml de leche entera y 70 ml de aceite vegetal con una batidora de mano o un robot de cocina.

Seguimos mezclando 300 gramos de harina, la pizca de sal y el sobre entero de levadura en polvo. Cuando lo tengamos lo incorporamos a la mezcla de quark hasta obtener una masa homogénea y suave.

Nos enharinamos un poco las manos y con nuestra masa damos forma a la base de hojaldre de la tarta. Lo extendemos con un rodillo fino y la dejamos más grande que la base de la bandeja de horno. Forramos la bandeja con papel de horno o la engrasamos abundantemente. Colocamos nuestra masa encima y formamos un borde de 1-1,5 centímetros de alto.

Elaborar el relleno

Empezamos a elaborar nuestro relleno. Precalentamos el horno a 180 ºC y lo ponemos con color en la parte de arriba y abajo.

Pelamos las cebollas y las cortamos en dados finos (usar dados hace que el pastel sea más fácil de comer, especialmente para un bufé). También se puede usar una picadora de verduras o un accesorio para robot de cocina. Hacemos lo mismo con la panceta.

Calentamos en la sartén un poco de mantequilla y el aceite vegetal en una sartén grande y ponemos a freír un poco nuestra panceta ahumada. Añadimos un poco de sal y pimienta y en este punto añadimos opcionalmente las semillas de comino. Salteamos nuestra cebolla hasta que esté traslucida, unos diez minutos aproximadamente.

Seguimos con la elaboración del relleno. Batimos los cinco huevos con la crème fraîche. Lo haremos en un bol grande porque en él añadiremos después la cebolla. Sazonamos esta mezcla con sal pimienta, y la nuez moscada, además añadimos una cucharada de pimentón dulce en polvo (también para dar color a la tarta).

A continuación añadimos nuestra cebolla y bacon a la mezcla que acabamos de elaborar y lo mezclamos todo bien.

Llega el momento de incorporar la mezcla que hemos realizado sobre la base de nuestra tarta, que ya teníamos preparada y reservada

Introducimos nuestra tarta en el horno, en la bandeja central, la dejamos unos treinta y cinco minutos hasta que esté dorada.

La tarta se puede servir templada o fría. Podemos terminar el emplatado decorando con un poco de cebollino.

En vídeo cómo elaborar la receta de la tarta de cebolla