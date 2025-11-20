Tarta de cebolla alemana | Receta ‘Como en casa’

La Sede Vinoteca Winebar ubicado en Playa Honda, Lanzarote, ofrece una viaje internacional con sus propuestas gastronómicas. Para el programa Como en casa además de su plato de los tacos mexicanos de cochinita pibil, también han compartido la receta de un clásico de la gastronomía alemana, una tarta de cebolla.
La tarta de cebolla alemana es una alternativa sabrosa a la tradicional quiché. Es una receta clásica, cocinada en el horno que combina el dulce de un bizcocho con lo salado de la cebolla, la panceta y los huevos.
Es un plato principal que se puede servir templado o frío.
Ingredientes de la tarta de cebolla
Puedes ir marcando los ingredientes a medida que los añadas en la elaboración o en tu cesta de la compra.
Ingredientes para la base
Ingredientes para la masa y relleno
Elaboración, paso a paso, de la tarta de cebolla
Nuestra tarta de cebolla se va a elaborar en dos pasos. Primero preparamos la base y a continuación el relleno.
Mezclamos los 150 gramos de queso quark bajo en grasa con 70 ml de leche entera y 70 ml de aceite vegetal con una batidora de mano o un robot de cocina.
Seguimos mezclando 300 gramos de harina, la pizca de sal y el sobre entero de levadura en polvo. Cuando lo tengamos lo incorporamos a la mezcla de quark hasta obtener una masa homogénea y suave.
Nos enharinamos un poco las manos y con nuestra masa damos forma a la base de hojaldre de la tarta. Lo extendemos con un rodillo fino y la dejamos más grande que la base de la bandeja de horno. Forramos la bandeja con papel de horno o la engrasamos abundantemente. Colocamos nuestra masa encima y formamos un borde de 1-1,5 centímetros de alto.
Elaborar el relleno
Empezamos a elaborar nuestro relleno. Precalentamos el horno a 180 ºC y lo ponemos con color en la parte de arriba y abajo.
Pelamos las cebollas y las cortamos en dados finos (usar dados hace que el pastel sea más fácil de comer, especialmente para un bufé). También se puede usar una picadora de verduras o un accesorio para robot de cocina. Hacemos lo mismo con la panceta.
Calentamos en la sartén un poco de mantequilla y el aceite vegetal en una sartén grande y ponemos a freír un poco nuestra panceta ahumada. Añadimos un poco de sal y pimienta y en este punto añadimos opcionalmente las semillas de comino. Salteamos nuestra cebolla hasta que esté traslucida, unos diez minutos aproximadamente.
Seguimos con la elaboración del relleno. Batimos los cinco huevos con la crème fraîche. Lo haremos en un bol grande porque en él añadiremos después la cebolla. Sazonamos esta mezcla con sal pimienta, y la nuez moscada, además añadimos una cucharada de pimentón dulce en polvo (también para dar color a la tarta).
A continuación añadimos nuestra cebolla y bacon a la mezcla que acabamos de elaborar y lo mezclamos todo bien.
Llega el momento de incorporar la mezcla que hemos realizado sobre la base de nuestra tarta, que ya teníamos preparada y reservada
Introducimos nuestra tarta en el horno, en la bandeja central, la dejamos unos treinta y cinco minutos hasta que esté dorada.
La tarta se puede servir templada o fría. Podemos terminar el emplatado decorando con un poco de cebollino.