El Teatro Baudet de Tenerife no tiene pretendientes

Más de 40 años como teatro, después fue un bingo y hoy lleva décadas abandonado sin que nadie se interese por él. La licitación para recuperar su fachada ha quedado desierta

Inaugurado en 1944, el Teatro Baudet de Santa Cruz de Tenerife cerró sus puertas en 1985. Primero fue un cine-teatro, después un bingo. Su interior ha resistido como ha podido al paso del tiempo y a las obras para adaptar el espacio a sus nuevas funciones. En 2025 salió a concurso la licitación de las obras para recuperarlo del abandono, pero nadie se ha interesado por él.

Informativos RTVC

Primer paso para su recuperación

En 2025 fue el Cabildo de Tenerife el que dio la buena noticia. Iban a invertir en frenar el deterioro del edificio y mejorar tanto la estructura como la impermeabilización. El proyecto para recuperar las cubiertas salió a licitación, pero nadie ha apostado por él.

En un plazo de unos 10 días saldrá de nuevo a concurso público.

El Teatro Baudet

Este edificio es uno de los primeros edificios proyectados por el arquitecto José Enrique Marrero Regalado para uso lúdico. El empresario Ramón Baudet financió en 1935 un nuevo espacio para acoger manifestaciones teatrales y proyecciones cinematográficas. Se tuvo especial cuidado en el diseño de la fachada, su espacio interior y el mobiliario. La racionalidad de la preguerra marca el esquema compositivo de fachada, desprovista de cualquier elemento ornamental superfluo.

El Teatro Baudet se convirtió así en una de las muchas joyas arquitectónicas diseñadas por Marrero Regalado en nuestra ciudad. Durante años fue el mayor cine de Canarias.