La Asociación Reyes Magos de Tejina baraja la alternativa de celebrar el evento dentro de la iglesia si el tiempo impide celebrar el tradicional acto en la plaza

El pueblo de Tejina volverá a celebrar en la noche de este lunes, 5 de enero, a partir de las 21:00 horas, el tradicional Auto Sacramental de los Reyes Magos, considerado como una de las piezas dramáticas más valiosas del teatro navideño en Canarias. La cita tendrá lugar en la plaza de la Iglesia, aunque la previsión meteorológica para este lunes, en la que no se descarta la presencia de lluvias, podría obligar a que esta representación se traslade al interior del templo.

Tejina prepara su Auto de los Reyes Magos

El concejal de Fiestas de La Laguna, Dailos González, y la presidenta de la Asociación Reyes Magos de Tejina, Ibis Hernández, han presentado en rueda de prensa este acto profundamente enraizado en el pueblo tejinero, que pondrá en escena su segunda representación tras su reconocimiento como Bien de Interés Cultural obtenido en 2024.

“Una declaración de Bien de Interés Cultural que se obtuvo después de muchísimos años de trabajo, tanto por parte de la Asociación como de todo el pueblo de Tejina, porque este auto sacramental lo realiza el pueblo”, expresó Dailos González. El concejal puso en valor “las más de 200 personas que ese día participan en el auto y representan las diferentes escenas de toda la historia, desde la llegada de los Reyes al castillo de Herodes, su llegada a Belén, la adoración al niño y la posterior huida a Egipto, para crear el 5 de enero una noche mágica”.

Retransmisión en directo

Dailos González recordó que la función se retransmite en directo a través de ‘streaming’, “para que nadie que tenga interés se pierda esta muestra de teatro popular tradicional” y destacó la implicación de las distintas áreas del Ayuntamiento “que toman parte y ayudan también a la Asociación para que esto salga adelante”.

Por su parte, Ibis Hernández subrayó “el gran esfuerzo que hacemos todos los años para llevar a cabo esta representación, dando voz a esta tradición ya centenaria, que llevamos con mucho orgullo y que todo tejinero identifica como propia. Es una responsabilidad que tenemos con nuestros antepasados de mantener esta tradición y también de transmitírsela a las futuras generaciones”.

“Mantenemos la misma ilusión, el pueblo de Tejina se vuelca con los preparativos todas las tardes, para hacer este grandioso montaje desde las seis de la tarde hasta las once de la noche para ese día tan especial”, relató.

Precaución con el tiempo

“Esperemos que el tiempo nos dé tregua y que se pueda hacer en la plaza, para que no quede en nada el trabajo que hemos hecho. En cualquier caso, vamos a seguir manteniendo esta tradición y ya hemos hablado con el cura párroco, de manera que si no se pudiera hacer en el exterior, nos iríamos otra vez al interior de la iglesia, además de que podrá verse por ‘streaming’”, expresó, animando a “quienes aún no lo han visto, a que vayan por lo menos una vez a verlo, porque van a creer en esos Reyes que son mágicos”.

El Auto de los Reyes Magos de Tejina, que recrea el episodio bíblico de la adoración de los Reyes Magos al niño Jesús, se lleva representando ininterrumpidamente desde principios del siglo XX. Con el paso de los años, esta tradición, de origen religioso o litúrgico, ha evolucionado, tomando cada vez un cariz más popular, permaneciendo en el tiempo gracias a la participación de los vecinos del pueblo que, durante varias generaciones, ha protegido este tesoro inmaterial, logrando que sea un patrimonio vivo y que se transmita de generación en generación hasta la actualidad.