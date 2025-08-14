Las Gavias, San Roque, Valle de Guerra, Bajamar y el barrio de La Candelaria también acogerán diversos actos festivos durante los próximos días

El pueblo de Tejina, en San Cristóbal de La Laguna, se encuentra en medio de las fiestas en honor a San Bartolomé. Por ello, durante los próximos días, se realizarán numerosos actos conmemorativos. Las fiestas se celebrarán a lo largo del mes de agosto.

Verbena de la Pamela 2024/ Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

Dailos González, concejal del Área del Consistorio, remarcó que “esta cita anual con los Corazones de Tejina representa el esfuerzo y la unidad de sus vecinos y vecinas en torno a una tradición que ha traspasado generaciones y que constituye un símbolo para la población de este punto del municipio”. Asimismo, animó a la ciudadanía de Tenerife a formar parte de estos y otros eventos que se desarrollarán en otros núcleos laguneros, relacionados con distintas fiestas patronales.

Un fin de semana cargado de celebraciones

Uno de los actos más reconocibles del programa de celebraciones de Tejina será la Verbena de la Pamela, que congregará este próximo viernes a un gran número de personas en la plaza de Tejina y que se amenizará con la actuación musical de la orquesta Dorada Band y el Grupo Guaydil, a partir de las 15:00 horas.

La jornada del sábado ofrecerá una variada agenda que se iniciará con la proclamación de ganadores y ganadoras del Concurso de Poemas y Coplas de estas Fiestas en el Teatro Unión Tejina (20:30 horas). Una hora más tarde, arrancará la Cabalgata del Pregonero, que será el preludio de la Gran Verbena Popular que dará comienzo a las 23:00 horas.

Finalmente, este domingo, desde las 10:30 horas, será el turno de la XL Fiesta de la Bicicleta y la XXX Proclamación de la Deportista Tejinera del Año. Cerrará este fin de semana festivo el Festival Infantil, enfocado a los más pequeños de la casa, que se desplegará en la propia plaza de Tejina.