Emitirá este viernes a partir de las 22:30 horas, una doble sesión de cine que promete suspense y acción

La noche se inicia con el thriller ‘The Gentlemen: Los señores de la mafia’, al que le sigue ’15:17 Tren a París’, basada en hechos reales

Este viernes 21 de noviembre, la programación de Televisión Canaria ofrece una noche cargada de acción, suspense e historias impactantes a partir de las 22:30 horas con dos títulos de cine: ‘The Gentlemen: Los señores de la mafia’ y ’15:17 Tren a París’.

‘The Gentlemen: Los señores de la mafia’, 22:30 horas

La noche arranca con ‘The Gentlemen: Los señores de la mafia’, dirigida por el rey de la comedia negra de gánsters, Guy Ritchie. Un thriller frenético protagonizado por Matthew McConaughey, quien encarna a Mickey Pearson, un capo de la droga con un marcado acento británico que intenta vender su multimillonario imperio. El intento de transferencia de su negocio a una dinastía de Oklahoma desencadena una elaborada espiral de intrigas, chantajes y humor negro que son la firma inconfundible del director británico. El elenco de lujo se completa con figuras de la talla de Hugh Grant, Charlie Hunnam y Colin Farrell, asegurando diálogos brillantes y giros inesperados que la convirtieron en un éxito de taquilla tras su estreno en 2019.

Matthew McConaughey interpreta al capo de la droga Mickey Pearson. Colin Farrell y Charlie Hunnam.

’15:17 Tren a París’, 00:15 horas

Posteriormente, en torno a las 00:15 horas, la audiencia podrá disfrutar de ’15:17 Tren a París’, una cinta dirigida por el aclamado maestro del cine, Clint Eastwood. Este largometraje reconstruye la dramática tarde del 21 de agosto de 2015, cuando tres jóvenes estadounidenses que viajaban por Europa se enfrentaron a un terrorista armado a bordo de un tren de alta velocidad con 500 pasajeros a bordo. Eastwood tomó la audaz e insólita decisión de que los tres héroes reales del incidente, Spencer Stone, Anthony Sadler y Alek Skarlatos, e interpretaran a sí mismos, inyectando a la narración un nivel de realismo y autenticidad sin precedentes.

La película trasciende el mero suceso terrorista, adentrándose en el curso de las vidas de estos amigos desde su niñez, narrando la serie de eventos y la inquebrantable amistad que forjaron, la cual se convirtió en su mejor arma durante el ataque. Con este enfoque, Eastwood rinde un homenaje al valor civil, la preparación personal y el lazo fraternal que permitió a estos jóvenes, de forma totalmente inesperada, pasar de ser turistas a héroes internacionales.