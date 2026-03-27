El partido se disputa este sábado 28 de marzo, a partir de las 20:00 horas, en los diferentes soportes del medio autonómico

Radio Televisión Canaria retransmite este sábado 28 de marzo, a partir de las 20:00 horas, el encuentro entre el CF Talavera y el CD Tenerife correspondiente a la jornada 30 de la Primera Federación. El partido, que se disputa en el Estadio Municipal El Prado, podrá seguirse en directo a través de la señal de TDT, el canal de deportes de YouTube, la web oficial rtvc.es y la plataforma Canarias Play.

La retransmisión de RTVC arrancará con una previa desde las 19:30 horas, en la que se analizarán las alineaciones, la última hora de los vestuarios y el ambiente en las gradas antes del pitido inicial. Al finalizar el choque, emitirá un especial post partido con las declaraciones de los protagonistas y el análisis de lo sucedido sobre el césped. Debido a esta cobertura deportiva, el informativo Telenoticias 2 (TN2) reducirá su duración habitual para emitirse íntegramente durante el tiempo de descanso del partido.

La narración del encuentro correrá a cargo de Dani Álvarez, quien estará acompañado en los comentarios técnicos por los exjugadores blanquiazules Aarón Darias y Ricardo León. Asimismo, el redactor de deportes Gabriel Hernández Rico informará desde el inalámbrico a pie de campo para trasladar todos los detalles y las reacciones desde los banquillos.

La emoción del fútbol canario, también en directo en la Radio Canaria

La oferta informativa de la jornada se completa en la Radio Canaria dentro del programa ‘Todo Goles Radio’. El espacio, dirigido por Juanjo Toledo y producido por Simón Abreu, iniciará su programación especial el sábado a las 19:30 horas con la previa del encuentro. La retransmisión en directo en la radio autonómica contará con la narración de Joaquín González y los comentarios de José Barroso, formando parte de un intenso fin de semana deportivo que continuará el domingo con el seguimiento de los principales equipos canarios de fútbol y baloncesto.

El liderato frente a la lucha por la permanencia

En el plano deportivo, el CD Tenerife llega a esta cita consolidado como líder destacado de la categoría con 63 puntos, manteniendo una ventaja de doce unidades sobre el Celta Fortuna. Por su parte, el CF Talavera afronta el duelo en una situación crítica, ocupando la decimoséptima posición con 31 puntos y con la necesidad urgente de sumar para salir de los puestos de descenso.

Con esta retransmisión, Televisión Canaria refuerza una vez más su apuesta decidida por el fútbol canario y el apoyo constante a nuestros equipos. El ente autonómico mantiene su compromiso de acercar la emoción de la competición a todos los hogares de las Islas, poniendo en valor el talento y la trayectoria de nuestros representantes en el deporte nacional.