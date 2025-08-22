El canal público invita a la audiencia a una tarde de risas con la historia de un mentiroso compulsivo

Tras una maldición, el protagonista ve cómo todas sus mentiras cobran vida, sumergiéndolo en una auténtica y disparatada pesadilla

El actor Tarek Boudali, en su papel de Jérôme en ‘El rey de la mentira’.

La parrilla cinematográfica de Televisión Canaria se reserva este sábado 23 de agosto a partir de las 15:20 horas para la emisión de ‘El rey de la mentira’, una comedia con aires fantásticos que ha sido un gran éxito de taquilla en Francia. La película es un remake de la aclamada comedia canadiense ‘Menteur’ (2019), cuyo guion fue reescrito para adaptarlo al público francés.

El film sigue la vida de Jérôme (Tarek Boudali), un mentiroso nato que no puede evitar inventarse historias continuamente para salir de cualquier situación. Su patología ya ha agotado la paciencia de su familia y amigos, que deciden darle un ultimátum. Sin embargo, en lugar de escucharlos, Jérôme se hunde aún más en su vicio hasta que una extraña maldición cae sobre él. De la noche a la mañana, cada una de sus mentiras se convierte en una realidad, una situación que le obliga a enfrentarse a las consecuencias más absurdas.

El protagonista, Tarek Boudali, es uno de los nombres más reconocidos de la nueva comedia francesa y habitual colaborador del también actor y director Philippe Lacheau. En su papel de Jérôme, el actor logra un equilibrio entre lo conmovedor y lo irritante, creando un personaje con el que la audiencia puede conectar a pesar de sus extravagantes falsedades. La película ha sido elogiada por su ritmo vertiginoso y sus continuos giros de guion, que convierten el día a día de un mentiroso en una sucesión de situaciones cada vez más imposibles y divertidas.