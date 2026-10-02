Televisión Canaria emite la entrega de los Premios de Turismo Islas Canarias 2026

La ceremonia, celebrada el 24 de septiembre, premió a seis referentes del sector turístico canario y se emitirá este sábado 3 de octubre a las 11:30 horas

Televisión Canaria emite este sábado 3 de octubre, a las 11:30 horas, la grabación de la ceremonia de entrega de los Premios de Turismo Islas Canarias 2026, celebrada el pasado 24 de septiembre en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, en Puerto del Rosario.

Unos galardones con los que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y Empleo, reconoce la labor de entidades, empresas y profesionales que contribuyen un turismo más sostenible e inclusivo en las Islas.

En esta XVI edición, los reconocimientos recayeron en Bodegas Conatvs, el empresario Carlos Cebriá, Landmar Hotels, Ecofinca Nogales, la Asociación Anchieta y la isla de La Palma, seleccionados de un total de 102 candidaturas, la cifra más alta registrada desde la creación de estos premios en 2014.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, y la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, fueron los encargados de entregar los galardones a los seis premiados.

Con esta emisión, Televisión Canaria acerca a la audiencia una ceremonia que pone en valor la excelencia, la innovación y la sostenibilidad del sector turístico canario.