RTVC refuerza su audiencia digital y Canarias Play despega con ‘El Ambulatorio’

Canarias Play alcanza los 142.238 usuarios únicos desde su puesta en marcha y supera ya los 7.000 usuarios registrados

La nueva serie cómica ‘El Ambulatorio’ ya supera los 7.000 suscriptores en Canarias Play.

RTVC continúa ampliando su presencia digital con el crecimiento de su web, Google Discover y, especialmente, Canarias Play, que durante las últimas semanas ha recibido un fuerte impulso coincidiendo con el estreno de ‘El Ambulatorio‘.

Desde su puesta en marcha, la aplicación de Canarias Play ha sido descargada en 36.132 dispositivos y acumula 142.238 usuarios únicos. La plataforma permite acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento a los contenidos de RTVC y ofrece además contenidos exclusivos y estrenos anticipados respecto a su emisión en TDT.

Para el administrador general de RTVC, César Toledo, este crecimiento responde a uno de los principales objetivos de la radiotelevisión pública y explica que “tenemos que estar donde está nuestra audiencia y adaptar nuestros contenidos a sus nuevas formas de consumo. Las plataformas digitales nos permiten hacer accesibles los contenidos canarios y conectar también con las nuevas generaciones, sin renunciar a lo que nos diferencia: contar Canarias”.

La expectación generada por ‘El Ambulatorio’ ha tenido un efecto especialmente significativo. Durante las dos últimas semanas, las descargas diarias de Canarias Play se han multiplicado por diez, mientras que el número de usuarios registrados continúa creciendo y supera ya los 7.000 suscriptores.

Los datos de septiembre reflejan también este impulso en el consumo de la plataforma. Canarias Play registró 445.355 páginas vistas, un 81% más que en agosto, y alcanzó las 110.300 sesiones, con un crecimiento del 82%. El aumento procede principalmente de nuevos usuarios, que alcanzaron los 34.047 durante el mes.

‘El Ambulatorio’ se ha convertido en uno de los principales motores de este crecimiento. Las pantallas relacionadas con la serie acumularon al menos 72.000 visitas, alrededor del 16% de todas las páginas vistas de Canarias Play durante septiembre. El primer episodio, La máquina de la verdad, superó los 10.500 visitantes.

Fotograma de ‘El Ambulatorio’ con la actriz Carmen Ruiz.

Los buscadores recomiendan cada vez más los contenidos de RTVC

También mejora el comportamiento de rtvc.es en posicionamiento orgánico. En septiembre, la web alcanzó 20,6 millones de impresiones en el buscador, un 28% más que en agosto.

El crecimiento es más notable a través de Google Discover. Este dato resulta especialmente relevante porque Discover funciona como un canal de recomendación: a diferencia de una búsqueda convencional, el usuario no realiza una consulta, sino que Google selecciona y muestra contenidos en función de sus intereses y comportamiento. La evolución refleja así una mayor presencia de los contenidos de RTVC entre las recomendaciones personalizadas que, el mayor buscador en la actualidad, Google, ofrece a sus usuarios.

Crece la interacción y las comunidades digitales de RTVC

Las redes sociales de RTVC mantienen durante septiembre una evolución positiva en indicadores especialmente vinculados a la participación de los usuarios, el crecimiento de las comunidades y la capacidad de generar tráfico hacia los contenidos de rtvc.es.

Instagram destaca por el crecimiento de su comunidad, con 10.331 nuevos seguidores netos durante septiembre, un 38% más que en agosto, hasta alcanzar los 177.430 seguidores. También aumenta la participación de los usuarios: las interacciones crecen un 5,7%, hasta las 642.000.

También mejora el rendimiento de X en indicadores de participación y tráfico hacia la web. La tasa de interacción de la cuenta principal aumenta un 25%, mientras que las sesiones que llegan desde esta red a rtvc.es crecen un 38,8%, hasta las 6.802. Además, las sesiones con interacción aumentan un 42%, lo que refleja una mayor capacidad de la plataforma para conducir usuarios hacia los contenidos de RTVC.

En TikTok, la respuesta de los usuarios también evoluciona favorablemente. Los “Me gusta” aumentan un 16%, hasta alcanzar los 429.300, mientras que los contenidos compartidos crecen un 3%. La comunidad continúa además ampliándose y alcanza ya los 133.000 seguidores, con 6.500 nuevos seguidores netos durante septiembre.

Especialmente significativa es también la evolución de LinkedIn, que alcanza los 7.079 seguidores. La plataforma registra 76.166 impresiones, un 134% más que en el periodo anterior, y las reacciones aumentan un 147%.

Para Virginia Gallo, responsable del área digital de RTVC, “septiembre nos deja un dato especialmente importante más allá de las cifras de seguidores y alcance: los contenidos digitales de RTVC están consiguiendo conectar cada vez mejor con la audiencia. Estamos dando respuesta a los intereses de la población allí donde busca información y entretenimiento, y eso nos permite tener una relación mucho más directa con nuestros usuarios”.

En este sentido, Gallo añade que “esa relación nos permite también escuchar y conocer mejor a nuestra audiencia, saber qué contenidos le interesan y cómo los consume. Nunca antes habíamos tenido una escucha tan activa. El objetivo es seguir construyendo una comunidad que confíe en RTVC”.

Los datos muestran así el fortalecimiento de las comunidades digitales de RTVC y una mayor implicación de los usuarios con los contenidos, tanto a través de la interacción dentro de las propias plataformas como mediante el tráfico que estas generan hacia rtvc.es.