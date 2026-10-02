‘Todos Goles Radio’ afronta un fin de semana intenso con el partido de baloncesto entre el Cajasiete Gran Canaria y el Partizan Fuenlabrada como protagonista del sábado

El domingo, Televisión Canaria retransmitirá en simultáneo con La Radio Canaria el encuentro entre la UD Las Palmas y el Real Valladolid

El baloncesto será el gran protagonista de ‘Todo Goles Radio’, en La Radio Canaria, este sábado 3 de octubre. El programa que conduce Carlos Guillermo Domínguez extenderá su emisión desde las 16:00 horas hasta las 20:30 horas. Cuatro horas y media de retransmisión que prestará especial atención a partir de las 17:30 horas al encuentro entre el Cajasiete Gran Canaria y el Partizan Fuenlabrada. El equipo canario afronta su primera salida de la temporada en Primera FEB y La Radio Canaria seguirá todo lo que suceda en la cancha con Moisés Rodríguez.

Partizan Fuenlabrada vs Cajasiete Gran Canaria. Foto Dreamland Gran Canaria

A partir de las 18:30 horas, el protagonismo se trasladará a la Liga Endesa. La Laguna Tenerife disputará en el Palacio Martín Carpena su primer encuentro como visitante frente al Unicaja. El partido tendrá, además, un componente especial por el reencuentro del conjunto tinerfeño con Txus Vidorreta, técnico del Canarias durante las últimas temporadas y ahora entrenador del conjunto malagueño.

Liga F y fútbol canario el domingo

El domingo 4 de octubre, ‘Todo Goles Radio’ comenzará su emisión a las 11:00 horas y permanecerá en antena hasta las 14:30 horas para ofrecer una amplia cobertura de la mañana deportiva, que tendrá su primera gran cita en la Liga F con el encuentro entre el Costa Adeje Tenerife y el Logroño United, correspondiente a la sexta jornada y que se disputará desde las 11:00 horas en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Jugadoras del Costa Adeje Tenerife.

Durante la mañana del domingo ‘Todo Goles Radio’ hará un seguimiento detallado de la Segunda Federación para contar cuanto ocurra en el grupo IV, en los encuentros que enfrentarán a Las Palmas Atlético y Recreativo de Huelva, al CD Tenerife B que jugará a domicilio frente al Xerez CD y a la UD Tamaraceite, que recibirá al Atlético Antoniano. El programa hará seguimiento también para los partidos del grupo V, Atlético Paso y Real Madrid C, así como los encuentros de la quinta jornada de los equipos canarios de la tercera Federación.

La jornada de domingo tendrá, no obstante, una cita vespertina destacada con el fútbol de Segunda División desde las 16:00 hasta las 20:00 horas. A partir de las 17:00 horas, el programa prestará atención especial al partido de la jornada octava de Segunda División que tendrá lugar en Gran Canaria, en el encuentro que disputarán UD Las Palmas y Real Valladolid a partir de las 17:30 horas y que La Radio Canaria ofrecerá íntegramente con la narración de Juan Luis Monzón y los comentarios de Víctor Afonso.

Será un encuentro de alta importancia ya que los amarillos llegan con la necesidad de ganar tras haber encadenado tres derrotas consecutivas. Televisión Canaria se unirá a la retransmisión del partido en directo y en simultáneo con La Radio Canaria. Esta edición vespertina de ‘Todo Goles Radio’ estará dirigida y presentada por Juanjo Toledo, con Simon Abreu en la producción.

El lunes, Tenerife en Córdoba

La intensa programación deportiva de La Radio Canaria se prolongará hasta el lunes 5 de octubre con el encuentro del CD Tenerife, correspondiente a la octava jornada de Segunda División. Los blanquiazules visitarán al Córdoba CF en el Nuevo Arcángel, donde tendrá lugar el partido a partir de las 19:30 horas. ‘Todo Goles Radio’ comenzará una previa desde las 19:00 horas para ofrecer la retransmisión íntegra del encuentro con la narración de Joaquín González, que estará acompañado en los comentarios por José Barroso y Pedro del Castillo. El programa estará dirigido y presentado por Juanjo Toledo, con la producción de Simón Abreu.

La Radio Canaria completará así una semana de amplia cobertura del deporte canario con retransmisiones en directo y seguimiento de los principales equipos del Archipiélago tanto en competiciones nacionales como europeas.