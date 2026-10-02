‘El Alpende’ indagará en el reconocimiento como españoles a los saharauis nacidos antes de 1977

El magacín de La Radio Canaria entrará al detalle, este sábado a las 06:00 horas, de la Ley que reconoce la nacionalidad a esta población

Leny González, directora y conductora de ‘El Alpende’ en La Radio Canaria, hará una entrega especial este sábado a las 06:00 horas que pondrá el foco en los detalles de la Ley recientemente aprobada en la Cámara baja de España que otorgará DNI español a los saharauis nacidos antes de 1977. Considera González que se trata de un acto de justicia pero se al mismo tiempo se pregunta si resulta suficiente. «Es una reparación jurídica con quienes durante décadas conservaron sus documentos de identidad como testimonio de un vínculo brutalmente interrumpido, sin embargo, debemos preguntarnos si con ello ya está todo resuelto ¿Acaso basta con un carné de identidad para subsanar un conflicto que cumple medio siglo?», se interroga la responsable de ‘El Alpende’.

Leny González, dirige y presenta ‘El Alpende’ en La Radio Canaria

Para responder a este y a otros interrogantes, Leny González recibirá en el estudio de La Radio Canaria a Sukeina Ndiaye, presidenta de la Asociación por la Libertad del Pueblo Saharaui en Canarias, (ALPS), y coordinadora de la Red Migrante Tenerife. A través de la voz de Ndiaye, ‘El Alpende’ pondrá el foco en otras cuestiones que quedan solapadas pero no resueltas. “Nos fijaremos en todo aquello que la burocracia no logra resolver, en asuntos como los derechos estructurales, políticos y humanos que la población saharaui sigue exigiendo de forma inalienable”, añade González.

Recursos naturales

El derecho a la autodeterminación y la urgencia de celebrar el referéndum auspiciado por la ONU a través de la MINURSO, serán algunas de estas cuestiones que abordará esta entrega de ‘El Alpende’ como asuntos decididos en acuerdos internacionales que lleva tres décadas en vía muerta.“Ndiaye abordará con mucha claridad las consecuencias para la población saharaui de la ocupación militar del territorio por parte de Marruecos desde la Marcha Verde de 1975 hasta hoy. Hablaremos también de la persistente represión política contra activistas y la falta de libertad de manifestación en las zonas ocupadas, donde las organizaciones internacionales siguen reclamando que la MINURSO pueda supervisar de forma directa el respeto a los derechos fundamentales”, recuerda Leny González.

Sukeina Ndiaye, presidenta de la Asociación por la Libertad del Pueblo Saharaui en Canarias

Otros aspectos menos aparentes también estarán en la conversación, entre ellos, los intereses económicos que se traducen, por ejemplo, en la explotación ilícita de los recursos naturales del territorio, —yacimientos de fosfatos y caladeros de pesca—, que se realizan sin el consentimiento expreso de la población autóctona saharaui.

Migraciones y Devoluciones

El programa hará un hueco para hablar de la realidad cotidiana de quienes habitan en el exilio. Tras cinco décadas de resistencia en los campamentos de refugiados de Tinduf, (Argelia), las condiciones de extrema dureza climática y la reducción de la ayuda humanitaria ponen en riesgo la salud, la alimentación y el agua potable de miles de personas. “A este aislamiento se suma la barrera física del llamado ‘Muro de la Vergüenza’, con una longitud de más de 2.700 kilómetros fuertemente militarizados y sembrados de minas antipersona que mantienen divididas a familias enteras a ambos lados de la frontera”, concluye Leny González.‘El Alpende’ reservará un espacio para analizar la situación más reciente en Ceuta, así como la ruta canaria de la migración que sigue arrojando a las costas de las Islas personas que buscan asilo y se topan con las duras dinámicas de frontera y devolución, entre ellas muchos jóvenes saharauis.