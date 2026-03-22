El despliegue informativo por el temporal Therese durante toda la jornada impulsa el liderazgo de Televisión Canaria, con un 11,8 % de cuota y 458.000 espectadores acumulados en Canarias

Televisión Canaria fue la cadena más vista en Canarias este sábado al alcanzar un 11,8 % de cuota de pantalla y 458.000 espectadores acumulados, situándose por delante de Telecinco, con un 8,2 %, y Antena 3, con un 8,0 %. El liderazgo se mantuvo durante toda la jornada gracias al especial despliegue informativo realizado por la cadena desde las 9:00 horas, con avances especiales presentados por Pilar Rumeu, conexiones en directo desde todas las islas con reporteros en los principales puntos afectados por Therese y la información meteorológica ofrecida por la jefa de Meteo de RTVC, Vicky Palma.

Total de espectadores

La sobremesa fue uno de los tramos más destacados del día, con liderazgo para varios espacios informativos y de entretenimiento de la cadena. El informativo ‘Telenoticias fin de semana 1’, presentado por Isabel Baeza, se situó como líder con un 21,7 % de cuota y 80.000 espectadores de audiencia media, seguido por ‘Deportes TN1’, con José Luis Perdomo, que también encabezó su franja con un 20,0 % y 77.000 espectadores.

‘El tiempo TN1’, con Brian Rodríguez, mantuvo el liderazgo con un 17,5 % de cuota y 70.000 espectadores, mientras que el programa de entretenimiento ‘Entre nosotras’ se posicionó como la opción más vista en su franja con un 14,4 % y 57.000 espectadores de audiencia media.

En la tarde, el ‘Avance informativo’ de las 17:30 horas volvió a situar a la cadena en primera posición con un 17,4 % de cuota y 71.000 espectadores de audiencia media.

Imagen que deja el Teide, tras el paso de Therese.

El liderazgo continuó durante la noche y el prime time, donde Televisión Canaria volvió a ser la referencia informativa en las islas. ‘Telenoticias fin de semana 2’, también presentado por Isabel Baeza, se convirtió en el programa más visto de la cadena y también en el más visto en Canarias, con un 20,9 % de cuota y 95.000 espectadores de audiencia media, liderando su franja de emisión.

También en prime time, ‘Deportes TN2’, con José Luis Perdomo, destacó con un 18,7 % de cuota y 93.000 espectadores, mientras que ‘El tiempo TN2’, con Brian Rodríguez, lideró con un 17,2 % y 89.000 espectadores de audiencia media.

Web de RTVC

El programa musical ‘Noche de taifas’ cerró la jornada manteniendo el liderazgo en su franja de emisión, con un 14,5 % de cuota y 65.000 espectadores de audiencia media, confirmando el dominio de Televisión Canaria durante todo el sábado en Canarias.

A este seguimiento se sumó también el realizado a través de la web de RTVC, las redes sociales, la Radio Canaria y el resto de plataformas del ente público, que permitieron a los ciudadanos seguir en directo toda la evolución de la jornada desde cualquier punto del archipiélago.

El administrador general de RTVC, César Toledo, recordó que «en las situaciones de emergencias de protección civil, la información salva vidas, y la obligación de los medios públicos es ofrecer esa información de manera preventiva, inmediata y rigurosa».

Televisión Canaria

Toledo agradeció la fidelidad de la audiencia a la Televisión Canaria y a la radio pública, y puso en valor «el compromiso de los cientos de profesionales de la casa que ponen todo su talento para garantizar el derecho a la información y a la seguridad de la población de las Islas».

Estos datos reflejan el respaldo de los espectadores al trabajo informativo y de servicio público realizado por RTVC, con un amplio despliegue humano y técnico para ofrecer una cobertura continua, rigurosa y cercana en una jornada de especial seguimiento informativo en todas las islas.