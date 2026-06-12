Televisión Canaria retransmite este fin de semana dos citas tradicionales del archipiélago

La Romería de Moya se emitirá en directo este sábado a las 17:30 horas y la de San Isidro Labrador será este domingo a partir de las 15:20 horas

Imagen de archivo de la Romería de Moya.

Televisión Canaria emitirá este fin de semana del 13 y 14 de junio las tradicionales romerías de Moya, en Gran Canaria, y de San Isidro Labrador en La Orotava, Tenerife. La cadena autonómica desplegará un equipo técnico y humano para trasladar a los hogares la música, las carretas y las ofrendas características de estas emblemáticas citas del calendario festivo canario.

La primera emisión corresponderá a la Romería de Moya, en Gran Canaria, que se podrá seguir en directo este sábado 13 de junio a partir de las 17:30 y hasta las 19:30 horas. Los telespectadores disfrutarán de una festividad popular que se celebra desde la década de 1960 en honor a San Antonio de Padua, caracterizada por las ofrendas de alimentos y productos agrícolas que los colectivos y vecinos hacen al santo. El periodista Tomás Galván estará a cargo de la narración del evento, mientras que Cristina González y Minerva Santana se encargarán de contar todo lo que suceda a pie de calle junto a los romeros.

La segunda cita llegará desde Tenerife el domingo 14 de junio con la Romería de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza en La Orotava, a partir de las 15:20 horas. Esta romería tinerfeña, organizada desde 1936 por el Liceo de Taoro, destaca por la vistosidad de sus carretas y la preservación de las raíces agrícolas del municipio, consolidándose como una de las celebraciones más concurridas de las islas. La narración de la retransmisión contará con la voz en off de Alexis Hernández, secundado por José Marrero y Naomi Vera, quienes recopilarán el ambiente que viven los protagonistas de la jornada.

Romería de La Orotava en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Imagen Ayuntamiento de La Orotava.

Con estas retransmisiones, Televisión Canaria reafirma su compromiso con la divulgación de las tradiciones y la identidad de las islas. El ente público mantiene así su vocación de servicio para acercar las manifestaciones culturales de todo el archipiélago a la ciudadanía, poniendo en valor el patrimonio festivo de los diferentes municipios y permitiendo que miles de canarios puedan disfrutar de sus señas de identidad desde cualquier rincón.