El canal público se vuelca durante toda la semana con la cobertura informativa de las Fiestas en honor a la Morenita

Retransmitirá en directo la Luchada Institucional, la Ceremonia Guanche, la Noche de Peregrinos, la Parada Militar, misa y procesión, y la Gala Ofrenda

Un año más, Televisión Canaria se vuelca este mes de agosto con las Fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria. Una celebración, cargada de tradición, devoción y folclore, que atrae cada año a miles de peregrinos y visitantes, consolidándose como una de las más importantes y ancestrales del calendario canario.

Tras la emisión del pregón inaugural la pasada semana, el canal público regresa a la villa mariana para llevar a todos los hogares del archipiélago una programación especial que recoge algunos de los actos más emblemáticos de la festividad, entre ellos la Luchada Institucional, la Ceremonia Guanche y Noche de Peregrinos y la Parada Militar.

XXVII Luchada Institucional en honor a la Virgen de Candelaria

La primera gran cita llega este miércoles, 13 de agosto, a las 22:30 horas, con la VII Luchada Femenina, un encuentro que pone en valor la creciente presencia de mujeres en el deporte vernáculo por excelencia. Nada más terminar, a las las 23:30 horas, dará comienzo la XXVII Luchada Institucional Virgen de Candelaria, que convertirá la Plaza de la Patrona de Canarias en un terrero improvisado donde se enfrentarán dos combinados formados por los mejores luchadores juveniles del archipiélago.

La retransmisión estará conducida por Luis Muro, con los comentarios técnicos del ex luchador Melquíades Rodríguez, quienes acercarán al espectador toda la emoción y el significado de esta velada deportiva y festiva.

Ceremonia guanche y Noche de peregrinos

El día siguiente, jueves 14 de agosto, los servicios informativos y programas del canal público se vuelcan con la cobertura informativa de la Ceremonia guanche y la Noche de peregrinos, actos centrales de la festividad en honor a la Patrona de Canarias. Desde primeras horas de la mañana, el matinal ‘Buenos Días Canarias’ abrirá una ventana informativa con la Villa mariana para contar cómo se vive la devoción por la Morenita.

El momento más esperado llega a las 20:00 horas, con la emisión en directo de la representación de la Ceremonia Guanche, escenificación teatral que rememora el hallazgo de la imagen de la Virgen por los antiguos aborígenes, culminando con su traslado en procesión nocturna. Allí estará a las 20:30 horas el Telenoticias 2, con Eva Trujillo desde el set de Informativos instalado en el Convento de los Dominicos, en la Basílica de Candelaria.

A las 21:30 horas, comenzará la retransmisión de la Noche de Peregrinos, conducida por Alexis Hernández acompañado por los reporteros Naomi Vera y José Marrero, quienes harán un seguimiento constante de la multitudinaria peregrinación. El Especial contará además con la participación de la parranda ‘Ellas Cantan’, formada por reconocidas artistas del panorama canario, parejas de baile, autoridades e invitados.

Parada Militar, misa y procesión

El viernes 15 de agosto, día principal de las Fiestas en Honor a la Patrona General del Archipiélago, se enlazan los actos más solemnes con otros tradicionales en la plaza de la Patrona y en la Basílica de Candelaria.

Un año más, Televisión Canaria retransmite desde las 10:45 horas la Parada Militar y la recepción del representante de su Majestad el Rey de España, que será la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito Núñez. Seguidamente se celebrará la Eucaristía, presidida por Mons. Eloy Alberto Santiago, obispo de la Diócesis Nivariense, y cantada por la Coral Voces para la Esperanza Villa de Candelaria junto a la Orquesta de Cámara Las Candelas. A continuación, se emitirá en directo la procesión con la imagen de la Virgen de Candelaria por las calles de la villa.

Para cerrar la jornada, volverá a conectar con la Plaza de la Patrona de Canarias a las 21:30 horas para llevar a todos los hogares la gala de Ofrenda en honor a la Virgen de Candelaria. Un gran espectáculo nocturno con la participación de grupos tradicionales, cantadores y solistas que rendirán homenaje a la Virgen a través de la música, el baile y las costumbres de las islas.

Televisión Canaria reafirma así su compromiso con la difusión de las tradiciones y la cultura del archipiélago, acercando a todos los hogares la emoción, la historia y el fervor de las Fiestas de Candelaria.