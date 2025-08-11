El canal público emite este miércoles, a partir de las 22:30 horas, la VII Luchada Femenina y la la XXVII Luchada Institucional en honor a la Patrona

La Villa Mariana de Candelaria está inmersa este mes de aqosto en la celebración de las Fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria, patrona del municipio y patrona general de Canarias. Una cita cargada de tradición, devoción y folclore, que atrae cada año a miles de peregrinos y visitantes, consolidándose como una de las más importantes y ancestrales del calendario canario.

Un año más, Televisión Canaria llevará el pulso de esta emotiva festividad a todos los hogares del archipiélago, retransmitiendo en directo algunos de sus actos más emblemáticos. Esta primera semana, encabezan la programación especial del canal público la Luchada Institucional, la Noche del Peregrino y la Parada Militar, eventos que reflejan el profundo arraigo cultural y religioso de la villa.

Deporte y tradición

La primera gran cita llega este miércoles, 13 de agosto, con la XXVII Luchada Institucional Virgen de Candelaria, que convertirá la Plaza de la Patrona de Canarias en el epicentro de nuestro deporte vernáculo. Una emocionante velada que combina tradición, deporte y devoción, con dos equipos amistosos formados por los mejores luchadores de las islas enfrentándose en un terrero de arena improvisado.

El presentador de Televisión Canaria, Luis Muro, será el encargado de conducir la retransmisión, acompañado por los comentarios del ex luchador Melquíades Rodríguez, quienes acercarán al espectador toda la pasión y detalle del encuentro.

La jornada comenzará a las 22:30 horas, se disputará la VII Luchada Femenina en honor a la Virgen de Candelaria, un evento que pone en valor la creciente presencia de mujeres en este deporte tradicional. Finalmente, la noche culminará a las 23:30 horas con la XXVII Luchada Institucional, protagonizada por dos combinados de los mejores luchadores juveniles de Canarias.

Estos actos tendrán lugar en el recinto junto al Ayuntamiento, donde la devoción, la identidad y la tradición canaria se unen para rendir homenaje a la Virgen de Candelaria.