Televisión Canaria rinde tributo a la leyenda de Sergio Rodríguez con el estreno de ‘El Factor Sergio’

El canal autonómico recorre este viernes a las 22:30 horas la exitosa trayectoria internacional del base tinerfeño

Televisión Canaria estrena el próximo viernes 17 de abril, a las 22:30 horas ‘El Factor Sergio’, un documental sobre la exitosa carrera del jugador Sergio Rodríguez Gómez. La pieza audiovisual analiza, a través de 60 minutos de metraje, la trayectoria deportiva de Rodríguez, el base tinerfeño que logró conquistar la cima del baloncesto mundial.

‘El Factor Sergio’ desgrana la evolución de un jugador que, partiendo desde sus orígenes en el barrio de El Ortigal y el Colegio La Salle en Tenerife, desarrolló una carrera profesional de casi dos décadas. El documental recorre el camino de «El Chacho» en una etapa marcada por el éxito en la NBA, la selección nacional y los grandes clubes de Europa, recogiendo los hitos de un palmarés legendario que incluye el campeonato del mundo con España, dos medallas olímpicas y tres títulos de Euroliga.

Este trabajo, dirigido por el periodista Manoj Daswani, nació a raíz de que el deportista anunciase su retirada. El director explica que la propuesta surgió de la mano del productor ejecutivo, Juan Manuel Bethencourt, quien le propuso dirigir el documental. Daswani, quien ha cubierto la carrera del base en citas como los Juegos Olímpicos de Londres o Río de Janeiro, define al protagonista como «uno de los deportistas universales de todos los tiempos» y destaca que el documental busca proyectar «el lado humano, la gestión de las victorias y las derrotas así como los valores que lo definen como deportista».

La producción profundiza en la figura del base tinerfeño más allá de las canchas, destacando una conducta deportiva impecable que le ha valido el respeto unánime del panorama deportivo internacional. El relato se apoya en las vivencias de compañeros y rivales en la cancha como Rudy Fernández, Felipe Reyes o Marcelinho Huertas, además de contar con la perspectiva estratégica de técnicos como Sergio Scariolo y Txus Vidorreta.

La obra se estructura en cuatro bloques temáticos que exploran sus inicios, su vínculo histórico con el Real Madrid, su paso por la NBA y su liderazgo en la selección española. El proyecto ofrece una mirada muy personal gracias a la implicación directa del base y su familia. «La confianza de Sergio fue la clave; nos abrió las puertas de su casa en Madrid para contarnos en primera persona cómo vivió y sintió cada paso de su trayectoria, la repercusión que tuvo en su familia y cómo ha evolucionado su manera de vivir el deporte», subraya Daswani.

Este trabajo audiovisual representa una producción de R2 Media Films. El equipo técnico incluye a Raúl Pulido en el montaje y a Juan Manuel Bethencourt en la producción ejecutiva, conformando un retrato completo sobre el impacto y el legado del «Chacho» en el deporte de la canasta.7.