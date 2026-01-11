ES NOTICIA

Temperaturas estables, para este domingo en las islas

Redacción RTVC
Los cambios llegarán el martes, con los restos de un frente frío que afectará a las islas de Lanzarote y La Graciosa

El domingo se espera un predominio de intervalos nubosos, con apertura de claros en las islas orientales y en el sur de las islas montañosas a lo largo del día
Este domingo la temperatura no tendrá grandes variaciones y el termómetro se mantendrá estable. Se espera un predominio de intervalos nubosos, con apertura de claros en las islas orientales y en el sur de las islas montañosas a lo largo del día.

Eso sí, en la provincia oriental habrá algo más de sol, donde este lunes se podría dar una ligera calima.

Jornada fresca y estable

Los cambios llegarán el martes, con los restos de un frente frío que afectará a las islas de Lanzarote y La Graciosa. Además, está previsto que que deje algunas lluvias.

Una jornada marcada por la época estival en la cual nos encontramos, pues a primera y última hora del día, será normal sentir un ambiente más fresco.

Respecto al viento, será del Este-Nordeste flojo a moderado, perdiendo intensidad por la tarde cuando girará al Sureste en las cumbres de Gran Canaria. Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas Suroeste de las islas más altas, la marejada en el resto, y habrá oleaje de fondo del Noroeste 1,5 – 2m.

