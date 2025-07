El Cabildo de Tenerife saca adelante la aplicación de una tarifa especial a los vehículos privados de hasta un céntimo por litro de combustible para financiar actuaciones medioambientales

El dinero recaudado con el céntimo verde se destinará a actuaciones medioambientales/ Archivo RTVC.

El pleno del Cabildo de Tenerife aprueba el céntimo forestal, o céntimo verde, una tarifa especial de hasta un céntimo por litro de combustible para actuaciones medioambientales.

La medida no se aplicará al transporte profesional y quedarán excluidos tanto los vehículos destinados al transporte de mercancías como los del transporte público de pasajeros. Calculan que se podrán recaudar al año hasta 10 millones de euros.

Este dinero se destinarán íntegramente a restaurar zonas degradadas mediante vegetación autóctona, conservar suelos frente a la erosión y reforzar la prevención de incendios forestales en zonas de mayor riesgo.

Aprobada solo con los votos del grupo de gobierno

La propuesta de Coalición Canaria y el Partido Popular, no ha contado con el apoyo de Vox, que se abstuvo, y el PSOE, la rechazó. El portavoz socialista, Aarón Afonso, ha considerado que no tiene sentido «castigar» a los residentes con esta tasa, mientras no se establece una ecotasa turística.

El PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad, que ha sido rechazada, en la que critican que CC y PP hayan decidido que la política medioambiental la paguen los residentes y no los turistas.

A su juicio, el céntimo forestal una medida «absolutamente injusta» que va a repercutir en los bolsillos de los ciudadanos a la hora de llenar los depósitos de unos vehículos que dejarían en su casa si no fuera porque el transporte público no es el adecuado.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), ha valorado que con la aprobación del céntimo forestal se envía «un mensaje muy poderoso» a la ciudadanía: «El Cabildo va a proteger el monte y luchar contra el cambio climático» en Tenerife, una isla con gran porcentaje de masa boscosa, población y motorización y donde, ha recordado, el transporte público es gratuito.

Lope Afonso (PP), y vicepresidente del Cabildo, ha respaldado esta medida que «no sale de ninguna ocurrencia» sino de la propuesta de un grupo de expertos que la consideran idónea en Tenerife.

Según ha precisado, la inversión anual en las actuaciones previstas en base al céntimo forestal se estiman en 30,5 millones.