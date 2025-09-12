El Tenerife B recibe al Quintanar del Rey en la Ciudad Deportiva Javier Pérez tras su ilusionante victoria ante Las Palmas Atlético

Tenerife B vs Quintanar del Rey | El filial blanquiazul busca continuar en buena dinámica

Esta domingo 14 de septiembre a las 11:00 hora canaria, el Tenerife B recibe en la Ciudad Deportiva Javier Pérez al Quintanar del Rey, en un duelo correspondiente a la segunda jornada de Segunda Federación.

Estado de forma de ambos equipos

El filial blanquiazul afronta el encuentro con la ilusión de brindar a la afición la primera victoria en casa. El Tenerife B llega en buena dinámica tras conseguir una importante victoria en el miniderbi ante Las Palmas Atlético por 0-1 en el Anexo.

El Quintanar del Rey, por su parte, llega a Tenerife con la ilusión propia de un recién ascendido. El conjunto manchego cosechó un empate sin goles ante el Intercity en la primera jornada de la competición.

Historial

Este es el primer partido que va a enfrentar a los conjuntos.

Clasificación

El conjunto blanquiazul se encuentra séptimo tras su victoria ante Las Palmas Atlético con el decisivo gol de Giovanni. Por su parte, Quintanar del Rey está en la 10ª posición de la tabla con un punto.