ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasDeportes

Tenerife B vs Quintanar del Rey | El filial blanquiazul busca continuar en buena dinámica

Naybet Rivero Jiménez
Naybet Rivero Jiménez

El Tenerife B recibe al Quintanar del Rey en la Ciudad Deportiva Javier Pérez tras su ilusionante victoria ante Las Palmas Atlético

Tenerife B vs Quintanar del Rey | El filial blanquiazul busca continuar en buena dinámica

Esta domingo 14 de septiembre a las 11:00 hora canaria, el Tenerife B recibe en la Ciudad Deportiva Javier Pérez al Quintanar del Rey, en un duelo correspondiente a la segunda jornada de Segunda Federación.

Estado de forma de ambos equipos

El filial blanquiazul afronta el encuentro con la ilusión de brindar a la afición la primera victoria en casa. El Tenerife B llega en buena dinámica tras conseguir una importante victoria en el miniderbi ante Las Palmas Atlético por 0-1 en el Anexo.

El Quintanar del Rey, por su parte, llega a Tenerife con la ilusión propia de un recién ascendido. El conjunto manchego cosechó un empate sin goles ante el Intercity en la primera jornada de la competición.

Historial

Este es el primer partido que va a enfrentar a los conjuntos.

Clasificación

El conjunto blanquiazul se encuentra séptimo tras su victoria ante Las Palmas Atlético con el decisivo gol de Giovanni. Por su parte, Quintanar del Rey está en la 10ª posición de la tabla con un punto.

Noticias Relacionadas

Tenerife acogerá a la selección española en la Fase de Clasificación para la Copa del Mundo 2027

Redacción RTVC -

Los archivos robados del Templo Masónico de Tenerife volverán para convertirlo en museo

RTVC / Europa PRESS -

Roban más de 9.600 euros escondiéndose en un comercio antes del cierre

RTVC / Europa PRESS -

Real Madrid C vs Las Palmas Atlético | Los canarios van a por su primera victoria

Naybet Rivero Jiménez -

Otras Noticias

La abeja negra canaria: más cara, pero más rentable

La cesta de la compra «se sigue comiendo» a los salarios a pesar de mantenerse el IPC

La Policía Nacional detiene a seis personas tras una violenta riña tumultuaria en las Palmas de Gran Canaria

El Parlamento de Canarias acoge la muestra «Las viñetas de la Tele Canaria» de Farruqo

Los archivos robados del Templo Masónico de Tenerife volverán para convertirlo en museo

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025