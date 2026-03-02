16 atletas del Tenerife CajaCanarias compitieron entre el 27 de febrero y el 1 de marzo en el Palacio Velódromo Luis Puig, situando al club en la élite del atletismo español

El Tenerife CajaCanarias regresa del nacional absoluto con un oro y varias marcas personales / Tenerife CajaCanarias

El Tenerife CajaCanarias participó, del 27 de febrero al 1 de marzo, en el Campeonato de España de Short Track, celebrado en el Palacio Velódromo Luis Puig (Valencia), con 16 atletas (8 masculinos y 8 femeninas), siendo el séptimo club con más inscritos de los 108 presentes y logrando un título nacional absoluto.

La primera gran noticia llegó en la jornada del sábado por la mañana. Pablo Martínez, atleta Sub-23, se proclamó campeón de España en Salto de Altura con un mejor intento de 2,17 metros. Posteriormente, el discípulo de Ramón Torralbo lo intentó con 2,23 m, medida que habría supuesto mejor marca personal, pero no logró superar el listón.

El atleta, líder nacional del año y ya campeón absoluto en la prueba en 2023, además de reciente campeón de España Sub-23 en Heptatlón este mismo mes, declaró que “fue un concurso un poco raro e incómodo”. Explicó que “no terminaba de encontrar esas sensaciones que suele tener” y no fue hasta después del tercer o cuarto salto “cuando empezó a entrar en competición y a disfrutar de verdad”, aseguró. Según el combinero, “venía con mucha ambición para luchar una gran marca por el estado de forma en el que estaba y no salió, pero todo a su tiempo”. Aun así, el cántabro admite estar “muy contento y satisfecho”.

Viernes 27 de febrero: Combinadas y Velocidad

En Heptatlón, Pablo Gámez fue quinto con 5.613 puntos, firmando mejores marcas de la temporada en 60 m, Longitud, Pértiga y 1.000 m. Por su parte, José San Pastor terminó octavo con 5.391 puntos y MMT en 60 m, Longitud, Peso y Pértiga. En el apartado femenino, Paola Sarabia y Carmen Ramos no pudieron finalizar el Pentatlón; la primera se detuvo tras el 800 m y la segunda se retiró después de la Altura.

Por otro lado, en velocidad, Ioné Yanes paró el cronómetro en 21.62 en el 200 m, mientras que Juan José De La Rosa registró 47.79 en las eliminatorias del 400 m.

Sábado 28 de febrero: más finales y una MMP histórica

En la mañana del sábado, además del oro de Pablo Martínez, Inés Castellano cruzó la línea final del 60 m en 7.88 en las eliminatorias. En Longitud, Carlos Beltrán firmó una actuación sobresaliente con 7,83 metros, mejor marca personal y récord de La Rioja, superando una plusmarca que pertenecía a su entrenador, Eusebio González, desde hacía 35 años. Para cerrar la jornada matutina del sábado, Héctor Delgado alcanzó los 6,94 metros en la misma prueba.

Por la tarde, Ignacio De Esquiroz fue quinto en su eliminatoria del 60 m Vallas con 8.20 m mientras que en la categoría femenina, Lucía Morera (8.51) e Inés García (8.61) participaron también en sus respectivas eliminatorias. Concluyendo la tercera jornada, Nuha Faye finalizó duodécimo con 14,18 metros en Triple Salto.

Domingo 1 de marzo: Triple Salto femenino

La jornada final dejó la mejor marca de la temporada para Lucía Curbelo, la cual cerró la participación del club en el nacional con un octavo puesto gracias a sus 12,65 metros, junto con Samira Zarhloul, que concluyó decimotercera con 12,43 metros.

El balance final de los blanquiazules deja un título nacional absoluto, varias mejores marcas personales y de la temporada, y la confirmación del Tenerife CajaCanarias como uno de los clubes con mayor presencia competitiva del panorama nacional bajo techo.