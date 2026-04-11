Las finales junior y senior de Natación Artística se disputan este domingo en el Centro de Deportes Acuáticos

Tenerife cierra el Campeonato de España de Natación Artística. Europa Press

Tenerife acoge este domingo la jornada final del Campeonato de España Junior y Senior de Natación Artística de Invierno, que se ha celebrado durante tres días en el Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife. La competición concluirá con varias finales y la entrega de medallas y trofeos.

El programa incluye la Final de Dúo Libre y Dúo Mixto Junior en horario de mañana, seguida de la Final por Equipo Libre Junior, antes del acto de clausura. Como broche final, la Selección Española Junior realizará una exhibición tras la entrega de premios.

300 deportistas de 30 clubes

El campeonato ha reunido a más de 300 deportistas de 30 clubes y doce comunidades autónomas, superando los 1.000 asistentes entre técnicos, jueces y público.

Entre los participantes han estado presentes clubes tinerfeños como el Real Club Náutico de Tenerife y la Agrupación Deportiva Santa Cruz.