InicioNoticias

Tenerife cierra el Campeonato de España de Natación Artística

RTVC
RTVC

Las finales junior y senior de Natación Artística se disputan este domingo en el Centro de Deportes Acuáticos

Tenerife cierra el Campeonato de España de Natación Artística
Tenerife cierra el Campeonato de España de Natación Artística. Europa Press

Tenerife acoge este domingo la jornada final del Campeonato de España Junior y Senior de Natación Artística de Invierno, que se ha celebrado durante tres días en el Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife. La competición concluirá con varias finales y la entrega de medallas y trofeos.

El programa incluye la Final de Dúo Libre y Dúo Mixto Junior en horario de mañana, seguida de la Final por Equipo Libre Junior, antes del acto de clausura. Como broche final, la Selección Española Junior realizará una exhibición tras la entrega de premios.

300 deportistas de 30 clubes

El campeonato ha reunido a más de 300 deportistas de 30 clubes y doce comunidades autónomas, superando los 1.000 asistentes entre técnicos, jueces y público.

Entre los participantes han estado presentes clubes tinerfeños como el Real Club Náutico de Tenerife y la Agrupación Deportiva Santa Cruz.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Una flotilla zarpa desde Barcelona rumbo a Gaza

🔴EN DIRECTO | Comienza el Málaga CF vs UD Las Palmas

EN DIRECTO | Llegada de los equipos del Rallye Orvecame Norte a Puerto de la Cruz

AD Mérida vs CD Tenerife | J32 Primera Federación 25-26

Baskonia vs Dreamland Gran Canaria | J26 Liga Endesa 25-26