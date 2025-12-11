El Cabildo, ITER y ARQUIMEA desarrollan una infraestructura estratégica conectada con la red submarina del archipiélago

El Cabildo de Tenerife, a través del ITER, y la empresa tecnológica ARQUIMEA impulsarán la construcción de un telepuerto para comunicaciones satelitales. La nueva infraestructura aprovechará la posición geográfica estratégica de la isla y su conectividad submarina. El proyecto, cofinanciado con fondos europeos, será gestionado por CanarySat Teleport Services.

La presidenta insular, Rosa Dávila, destacó que esta iniciativa refuerza la economía de Tenerife y consolida una estrategia sin precedentes en el archipiélago. La responsable insular subrayó que el telepuerto y el centro de control satelital situarán a la isla en la vanguardia de las comunicaciones del futuro.

El telepuerto constituye una pieza esencial del proyecto CanarySat, que integra la construcción y operación de la infraestructura y el despliegue de una constelación propia de satélites de comunicaciones.

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife | Cabildo de Tenerife

Canarias, futuro hub de conectividad espacial

El director general de CanarySat, Antonio Abad, avanzó que esta infraestructura permitirá convertir las islas en un hub de comunicaciones seguras y resilientes con alcance global. ARQUIMEA, a través de su directivo Rubén Criado, señaló que la empresa aporta su experiencia de más de dos décadas en el sector aeroespacial para reforzar un proyecto de alto impacto.

El consejero insular de Innovación, Juan José Martínez, apuntó que CanarySat generará unos 100 empleos directos e indirectos de alta cualificación y atraerá empresas que precisan conectividad premium en tiempo real y baja latencia. También remarcó que factores como la presencia de ARQUIMEA, el CPD D-ALiX, la red submarina de Canalink y los incentivos fiscales de la RIC resultaron determinantes para elegir Tenerife como sede del telepuerto.

Tenerife construirá un telepuerto para impulsar las comunicaciones satelitales | Cabildo de Tenerife

Infraestructura estratégica y centro de control en el ITER

El proyecto prevé la creación en Tenerife de un telepuerto y un centro de control de satélites y redes satelitales, vinculados a la futura constelación de órbita baja (LEO) desarrollada por ARQUIMEA. La instalación permitirá operar antenas de comunicaciones y servicios anexos para la constelación CanarySat y para satélites de terceros, incluida la futura red anunciada por el Cabildo y el IAC para la observación y protección del archipiélago.

ARQUIMEA impulsará un centro de control satelital en el ITER y un gateway conectado con Canalink. Este despliegue fortalecerá el segmento terreno y dotará al archipiélago de una infraestructura clave para servicios globales.

Dos fases y calendario definido

El proyecto se ejecutará en dos fases consecutivas. La primera etapa contempla la construcción del telepuerto, cuyo inicio está previsto para 2026 y su entrada en operación para 2028.

La segunda fase supone la puesta en órbita de una red propia de satélites y la comercialización de su capacidad en banda ancha. Con ello, CanarySat ofrecerá servicios globales, seguros y de alta calidad, apoyados en una infraestructura completa que integra tanto el componente espacial como el terrestre.