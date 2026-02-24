El Cabildo trabaja con los ayuntamientos para unificar criterios, mejorar la evacuación —incluida la de animales de compañía— y reforzar la cultura preventiva de la ciudadanía.

Tenerife coordina la actualización de sus planes municipales ante el riesgo volcánico. / Foto: La Radio Canaria.

Los municipios de Tenerife trabajan en la actualización de sus planes de emergencia para que sean complementarios ante un posible riesgo volcánico y conformen una estrategia coordinada a nivel insular.

Actualmente, todos los ayuntamientos cuentan con sus planes locales aprobados, salvo Santiago del Teide, que ultima el suyo. Sin embargo, estos documentos funcionan de manera independiente, por lo que el objetivo ahora es revisarlos y armonizarlos bajo una base común de datos.

Así lo explicó el jefe de Protección Civil del Cabildo de Tenerife, Néstor Padrón, durante su intervención en el programa De la Noche al Día. Según detalló, si una catástrofe afecta a un municipio, previsiblemente también impactará en los colindantes, lo que hace imprescindible una planificación conjunta.

A nivel insular, ya están definidos los posibles puntos de reunión y evacuación. En estos momentos, los esfuerzos se centran en redimensionar y adaptar los albergues, especialmente para acoger animales de compañía.

“Los puntos de reunión y evacuación ya están diseñados. Estamos trabajando ahora, sobre todo, en los espacios de albergue y adaptarlos a los animales de compañía, que se han convertido en una parte más de la familia”, señaló Padrón.

Preparados ante una posible erupción

El responsable insular de Protección Civil aseguró que el sistema está preparado para ofrecer una respuesta adecuada ante una eventual erupción volcánica. El plan contempla claramente el desalojo de los habitantes de los municipios que pudieran verse afectados.

A su juicio, el sistema de protección civil es “robusto”, aunque reconoció que existen aspectos a mejorar. Entre ellos, destacó la necesidad de reforzar la información y formación de la ciudadanía para que sepa cómo actuar ante una emergencia.

“La principal debilidad está en la ciudadanía: la educación, la formación, la cultura preventiva… Es algo que hay que trabajar y darle un mayor contenido”, afirmó.

En este sentido, explicó que se están realizando acciones informativas en los municipios para mejorar la percepción del riesgo y fomentar una mayor preparación social ante posibles situaciones de emergencia.