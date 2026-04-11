El Cabildo refuerza el relevo generacional y la excelencia de los oficios tradicionales con 26 nuevos carnés de artesano

El Cabildo de Tenerife ha hecho oficial la concesión de 26 nuevos carnés de artesano (14 mujeres y 12 hombres) con el objetivo de fortalecer el relevo generacional y la calidad de los oficios tradicionales en la isla.

La entrega es fruto de un proceso de evaluación que reconoce la maestría y autenticidad de la producción local.

El acto contó con la presencia de la presidenta insular, Rosa Dávila, quien destacó que estos reconocimientos simbolizan el compromiso con las tradiciones y su adaptación al futuro.

Tenerife entrega 26 nuevos carnés de artesano. Europa Press

Dimensión económica del sector

En la misma línea, subrayó el papel fundamental de los artesanos en la conservación y evolución de la identidad cultural de Tenerife.

Por su parte, el consejero de Educación y Empleo, Efraín Medina, puso en valor la dimensión económica del sector, señalando que la artesanía no solo representa patrimonio cultural, sino también un ámbito estratégico capaz de generar empleo y cohesión social en la isla.