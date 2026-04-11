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Tenerife entrega 26 nuevos carnés de artesano

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El Cabildo refuerza el relevo generacional y la excelencia de los oficios tradicionales con 26 nuevos carnés de artesano

El Cabildo de Tenerife ha hecho oficial la concesión de 26 nuevos carnés de artesano (14 mujeres y 12 hombres) con el objetivo de fortalecer el relevo generacional y la calidad de los oficios tradicionales en la isla.

La entrega es fruto de un proceso de evaluación que reconoce la maestría y autenticidad de la producción local.

El acto contó con la presencia de la presidenta insular, Rosa Dávila, quien destacó que estos reconocimientos simbolizan el compromiso con las tradiciones y su adaptación al futuro.

Tenerife entrega 26 nuevos carnés de artesano
Tenerife entrega 26 nuevos carnés de artesano. Europa Press

Dimensión económica del sector

En la misma línea, subrayó el papel fundamental de los artesanos en la conservación y evolución de la identidad cultural de Tenerife.

Por su parte, el consejero de Educación y Empleo, Efraín Medina, puso en valor la dimensión económica del sector, señalando que la artesanía no solo representa patrimonio cultural, sino también un ámbito estratégico capaz de generar empleo y cohesión social en la isla.

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