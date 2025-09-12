La Tenerife Fashion Beach se caracteriza por ser uno de los pocos eventos en Europa que celebra su pasarela al aire libre

Imagen cedida.

Tenerife Fashion Beach Costa Adeje (TFBCA) presentó su octava edición con un stand propio dedicado a la temática festivalera. Las novedades de la gran cita de la moda baño tinerfeña que volverá del 16 al 18 de octubre a Costa Adeje.

Tenerife Fashion Beach

La pasarela convertida ya en un referente internacional en las últimas tendencias del sector destaca por ser uno de los pocos eventos en Europa que se celebra su pasarela al aire libre, ofreciendo un carácter único al celebrarse en un entorno privilegiado. Las imágenes de la pasarela proyectadas en una pantalla de gran formato junto con imágenes promocionales del destino, Tenerife y Costa Adeje cautivaron a propios y extraños.

Como novedad y siguiendo con la temática de esta edición de VFNO la moda baño se alinea con los principales festivales musicales del sur de la isla para su promoción conjunta, Farra World sorteó un paquete para vivir uno de sus principales festivales en el 2026 en el municipio sureño.

Tenerife Moda

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destacó la importancia de asistir a un evento de primer orden como evento Vogue Fashion Night Out lo que demuestra que Tenerife tiene músculo empresarial y promocional para estar presente en las principales citas nacionales e internacionales, en este caso en el ámbito de la moda.

Efraín Medina, consejero de Empleo y Educación del Cabildo de Tenerife, subrayó que «cada marca de Tenerife Moda que participa en la Vogue Fashion’s Night Out —Arena Negra, Lava y Ananaswear, ganadoras de las tres últimas ediciones de la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje— representa una oportunidad para demostrar que en la isla se diseña y produce con calidad, identidad y compromiso sostenible. Estar presentes en una cita de referencia internacional nos permite compartir nuestras colecciones con un público global y dejar claro que la moda hecha en Canarias tiene fuerza, carácter y capacidad de competir en los grandes escenarios internacionales.”

Gran potencial

Dimple Melwani, Consejera delegada de Turismo de Tenerife, “promocionar Tenerife en la Vogue Fashion´s Night Out nos ofrece la excelente oportunidad de dar visibilidad internacional en una de las principales citas nacionales e internacionales, en el ámbito de la moda, y sobre todo mostrar el gran potencial del talento de la isla a través de las marcas de “Tenerife Moda” que conectan el universo de la moda y la alta costura. Un evento que permite interactuar con diseñadores, marcas y celebridades, conocer las últimas tendencias y vivir la moda de una forma más cercana”. Para Melwani, el turismo y la moda son dos sectores que tienen un gran potencial cuando se combinan como estrategia y contribuyen a diversificar la oferta turística y fomentar la economía local.”

Patricia Paulsen Fölling concejala del Área de Destino Turístico y Sostenibilidad valora “la importancia que tiene para Costa Adeje participar en una promoción de este tipo, que se ajusta muy bien al tipo de segmento y de cliente que buscamos en nuestro destino; un turista comprometido con la calidad, la excelencia y también con el desarrollo sostenible y el compromiso ambiental. Se trata de que ampliemos nuestra presencia y nuestra visibilidad ante los turistas que tienen la moda o la alta costura como referentes, asociando la imagen de Costa Adeje a eventos y promociones de primer nivel. Siempre lo decimos, no queremos más turistas sino que los vengan se comprometan más con la calidad y el destino”.