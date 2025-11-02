El Tenerife Femenino B logran igualar el marcador en los últimos minutos ante el Cacereño con el gol de Esther

El Tenerife Femenino B rescata un empate en Cáceres / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino B sumó un punto en su visita al Cacereño tras un empate 1-1 en el encuentro correspondiente a la octava jornada de la Primera Federación Femenina. El partido, disputado en los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado, comenzó a las 10:30 (hora canaria) y estuvo marcado por la intensidad y el equilibrio entre ambos conjuntos.

En la primera parte, el filial blanquiazul protagonizó varias acciones de peligro. Al comienzo del partido, en el minuto 7, la guardameta tinerfeña intervino con acierto para detener un potente disparo de Carrillo. En el 35, un gol de las tinerfeñas fue anulado por fuera de juego. Y en el 38, volvieron a acercarse con peligro, aunque la portera local desbarató el remate. Lidia Sánchez recibió la primera amonestación en el minuto 39.

El Tenerife Femenino B salió con intensidad en la segunda mitad, pero el Cacereño se adelantó en el marcador en el minuto 52. Apenas un minuto después, Meritxell Martorell recibió tarjeta amarilla. Para intentar reaccionar, Adrián Albéniz realizó varios cambios: en el minuto 67, Nuria Pon sustituyó a Paula Hernández, y en el 71, Gasienica reemplazó a A. Méndez.

En el minuto 89, Esther G. P. logró el tanto del empate, devolviendo la igualdad al marcador y otorgando un valioso punto al Tenerife Femenino B. En el minuto 90, Carmen y Muniozguren entraron al terreno de juego en sustitución de Lara y Esther G. P.

El partido concluyó con un empate 1-1, reflejando la intensidad, el esfuerzo y la entrega de ambos equipos durante los 90 minutos.