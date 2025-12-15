La programación será totalmente gratuita y durará 25 días

El ‘Gastro Navidad Market Fest‘ comenzó este lunes en Santa Cruz de Tenerife, un evento gastronómico asentado en la Plaza de España y que se esperaba que comenzara el viernes pasado, pero se aplazó debido a la borrasca ‘Emilia’.

Este evento reunirá a público de todas las edades, sin distinción entre residente y turistas, gracias a una amplia gama de actividades en su programación con coste totalmente gratuito. El espiritú navideño llegará a la capital tinerfeña con la mejor oferta gastronómica de las islas y música en directo con artistas como Fran Perea o Maldita Nerea.

Actividades para todos los públicos

El programa incorpora propuestas creativas que fusionan tradición, identidad y participación familiar. Entre las actividades más destacadas se encuentran: “Gustostito – Mojos”, un taller para toda la familia donde se enseñará a reconocer, elaborar y degustar mojos tradicionales canarios.

Por otro lado, la programación diaria incluirá conciertos, actividades infantiles, espectáculos, degustaciones, talleres familiares y diversas atracciones. También se le suma una zona de artesanía y pequeños comercios, que refuerzan el carácter cultural, creativo y local del festival.

El Gastro Navidad Market Fest comienza en Santa Cruz de Tenerife con una amplia oferta. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

«Más de 35 empresas del sector hostelero y primario aprovechan la difusión y promoción en este espacio para obtener mayor visibilidad”, afirmó Javier Prieto, director de Relaciones Institucionales de Turismo del Ayuntamiento capitalino.

“Es un evento que desde la primera vez que se hizo hasta hoy ha mejorado mucho y esto es otro dato importante”, añadió, por otro lado, José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife.

El evento durará hasta el martes 6 de enero y estará abierto todos los días desde las 17:00 horas, un evento que durante el año anterior tuvo un impacto económico superior a los 14,5 millones de euros y congregó a más de 100.000 personas.