Tenerife invierte 740.000 euros para mejorar la calidad del monteverde

Redacción RTVC
Esta cantidad se suma a los 6,6 millones de euros ya destinado a la misma función

El Cabildo de Tenerife invertirá 739.437,13 euros para mejorar la calidad del monteverde en la isla, una actuación que contará con un plazo de ejecución de 12 meses y que se suma a los 6’6 millones de euros aprobados el pasado mes de agosto.

Tenerife invierte 740.000 euros para mejorar la calidad del monteverde / Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Esta inversión se destina a la restauración y reforestación de la masa forestal afectada por incendios forestales en la isla. Por otro lado, el objetivo de esta actuación es mejorar el estado de conservación y la calidad ecológica del monteverde tinerfeño.

Mejorar la salud forestal

En un comunicado, el Cabildo indica que estos trabajos silvícolas se encargaran a la empresa pública de Gesplan y servirán para mejorar la salud forestal, promover el desarrollo de especies, y aumentar su resistencia a factores como incendios o enfermedades.

Rosa Dávila, presidenta insular, señaló en esta nota que «después del gran incendio que sufrimos en el pasado 2023, tenemos que seguir invirtiendo en la protección y desarrollo de nuestro medio natural y esta es una apuesta de esa estrategia».

Por otro lado, la institución insular explicó que los objetivos de los tratamientos incluyen aumentar la producción de madera y otros productos, conservar la biodiversidad, proteger el suelo y el agua, y mejorar los servicios ambientales.

El proyecto está cofinanciado en un 85 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y en un 15 % con fondos propios del Cabildo.

