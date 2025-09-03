Los cabildos de Tenerife y La Palma presentarán una candidatura conjunta para convertirse en sede del Centro Nacional de Vulcanología

Rosa Dávila, Presidenta del Cabildo de Tenerife.

Tenerife y La Palma aspiran a ser sede del Centro Nacional de Vulcanología. Ambas islas presentarán a través de los cabildos una candidatura conjunta.

Tenerife y La Palma aspiran a ser sede del Centro Nacional de Vulcanología.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha avanzado esta información en una rueda de prensa, donde ha aludido al inicio por parte del Consejo de Ministros del procedimiento para la determinación de la sede física del futuro Centro Nacional de Vulcanología.

Según Dávila, «creemos que tiene que estar en Canarias. Hemos llegado a un acuerdo para presentar una candidatura única, conjunta, donde la sede física estará compartida». Resaltando la amplia trayectoria en investigación del Involcan.

Candidatura «sólida»

Para Dávila, la candidatura conjunta es «más sólida» y en ningún caso puede irse a otro lugar del territorio nacional.

Por su parte, ha comentado «la manera de garantizar que no se vaya no es presentar candidaturas separadas, sino conjuntas. Hemos trabajado con el cabildo palmero para que avancen ambas islas. La Palma tuvo en 2021 una erupción que ha lastrado su economía y Tenerife debe estar a su lado. La candidatura es así indiscutible y mucho más fuerte».

Ha subrayado la capacidad en materia investigadora y ha calificado «de sentido común» ubicar la sede en Canarias.

«La sede física podría estar en La Palma y los centros de investigación a través de un consorcio en Tenerife, con una fórmula parecida al IAC», con sede administrativa y física en Tenerife y el grueso de investigación en La Palma.