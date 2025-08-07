Tenerife registra su tasa de paro más baja desde 2007

El desempleo en Tenerife cae al 11 %, la cifra más baja desde 2007 y suma un incremento en el Índice de Confianza Empresarial

Foto de archivo. EFE/Ismael Herrero



Tenerife ha cerrado el segundo trimestre de 2025 con la tasa de paro más baja desde 2007, situándose en un 11 %, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Además del descenso del desempleo, la isla ha alcanzado un récord histórico de ocupación, con más de 440.000 trabajadores actualmente en activo.

A este buen dato del mercado laboral se suma un incremento del Índice de Confianza Empresarial en Tenerife, una tendencia contraria a la del resto del archipiélago, donde este indicador ha experimentado un descenso.