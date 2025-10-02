El líder de Primero Canarias tiende la mano a CC y NC para evitar la división en Madrid; Clavijo aplaude la iniciativa y reclama “mucha unidad”.

Teodoro Sosa llama a la unidad del nacionalismo en Canarias / Foto: La Radio Canaria.

El alcalde de Gáldar y líder de Municipalistas Primero Canarias, Teodoro Sosa, ha hecho hoy un llamamiento a la unidad del nacionalismo canario durante en el programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria, que esta mañana ha emitido en directo desde el I Congreso de Reto Demográfico de Canarias que se celebra en el municipio.

Sosa ha subrayado que «es momento de dejar atrás la confrontación y los personalismos para dar paso a la unión», y ha reiterado que Primero Canarias mantiene la «mano tendida» tanto a Coalición Canaria como a Nueva Canarias, a pesar de la reciente ruptura que dio lugar al nacimiento de la nueva formación.

«Mano tendida a todos aquellos partidos de obediencia canaria que entiendan que, en un momento como el que vivimos, si vamos a un Congreso o a un Senado divididos esta tierra se perjudica. Por tanto, dejemos a un lado los personalismos y trabajemos conjuntamente por Canarias. Hablemos de las cosas importantes«, ha aseverado Sosa en la entrevista.

Sosa: «Dejemos a un lado los personalismos y trabajemos conjuntamente por Canarias»

Programa íntegro de De La Noche Al Día en el I Congreso de Reto Demográfico de Canarias.

Clavijo coincide: “Hace falta mucha unidad”

Al término del Congreso, el presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, se pronunció en la misma línea, valorando de manera positiva la invitación al diálogo y la búsqueda de consenso expresada por Primero Canarias.

Clavijo aseguró que la unidad es esencial para reforzar la voz del Archipiélago en las instituciones. «Desde mi opción política estamos viendo cómo se está configurando un movimiento político muy positivo».

«Los animo a que continúen ese trabajo porque hace falta mucha unidad. Ojalá consigamos que Canarias esté bien representada porque de ello vienen recursos y ayudas para los canarios», señaló.

Clavijo: «Se está configurando un movimiento político muy positivo»

El presidente también insistió en la necesidad de «huir de la crispación» y trabajar por una representación sólida de Canarias, convencido de que ello redundará en «más y mejores soluciones para los ciudadanos del Archipiélago».