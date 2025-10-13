Cientos de personas acuden a visitar a la Virgen de Candelaria en la iglesia de La Concepción

Tercer día de la Virgen de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Hasta la iglesia de La Concepción se acercan diariamente cientos de personas para ver la imagen durante su visita histórica

Mucho fervor en Santa Cruz de Tenerife con motivo del tercer día de la Virgen de Candelaria. Una cita histórica llena de ofrendas, peticiones y reactivación económica.

La devoción popular por la Virgen de Candelaria, ha alcanzado su punto álgido en el tercer día de su estancia en la capital tinerfeña. Desde tempranas horas del día, la imagen ha estado bien acompañada por miles de fieles que se acercan a la iglesia para rendirle homenaje.

Devoción y peticiones a la Virgen de Candelaria

Las jornadas se ha caracterizado por la constante afluencia de devotos que acuden a ver a la Virgen. Bajo el manto de «La Morenita» se acumulan cientos de peticiones escritas que los fieles depositan en una urna especial frente al altar. Las súplicas son diversas, abarcando desde la salud y la salvación del alma hasta peticiones por la paz en el mundo.

La entrega de ofrendas también ha dejado momentos emotivos. Algunos de estos regalos han esperado años por este momento, como el caso de una fiel, Beatriz, que trajo un cuadro de la Virgen en punto de cruz. La obra fue realizada entre 2005 y 2008, con el deseo expreso de entregarla cuando la imagen regresara a Santa Cruz.

Visitas escolares y repercusión comercial

Además de los peregrinos, el tercer día ha marcado el inicio de las visitas escolares. Los más pequeños de la capital se han acercado a la iglesia en grupos para «conocer un poco más sobre la imagen de Candelaria» y su significado cultural y religioso.

El fervor religioso se extiende también al plano económico de la ciudad. La presencia de la Virgen de Candelaria está siendo recibida con entusiasmo por los comercios y restaurantes de la capital, que se encuentran «muy contentos» ante la gran afluencia de personas que visitarán la zona diariamente

La estancia de la Virgen en Santa Cruz continuará con una agenda repleta que incluye más visitas, vigilias y conciertos, hasta que la patrona emprenda el camino de regreso a su Basílica en Candelaria.