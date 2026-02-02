Las luces de las candelas iluminaron en su día a la Virgen de Candelaria

La Virgen de Candelaria salió ayer de la Basílica de Candelaria en procesión por las calles de la Villa, actos que continuarán este lunes con eucaristías, rezo del Santo Rosario y el traslado del Pendón hasta la Basílica

Acompañada por la luz de miles de candelas portadas por fieles llegados desde distintos puntos del Archipiélago, la Patrona de Canarias salió este domingo de la Basílica de Candelaria en una de las manifestaciones de fe más emotivas y tradicionales de las fiestas de febrero, el Día de Candelaria.

Informa RTVC.

Desde unas horas antes del inicio de la eucaristía, celebrada a las 19.30 horas por el prior de la Basílica, Dailos José Melo González, y cantada por el Orfeón La Paz de La Laguna, las calles de la Villa comenzaron a llenarse de devotos que no quisieron perderse este acto tan arraigado en la tradición religiosa del municipio.

La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, destacó que “Las Candelas es uno de esos momentos únicos en los que la luz de la Madre se convierte en símbolo de esperanza, de guía y de unión para todo un pueblo. Candelaria se llena de silencio, de emoción y de una fe compartida que nos identifica”.

Las luces de las candelas iluminaron a la Virgen de Candelaria. Fotos cedidas por el Ayuntamiento de Candelaria.

Asimismo, la regidora quiso agradecer “el trabajo constante y generoso de la comunidad de Padres Dominicos, que con tanto cuidado y dedicación mantiene viva esta tradición tan arraigada”, así como “la imprescindible labor de la Policía Local y de Protección Civil, cuyo compromiso ha permitido que todos los actos se desarrollaran con normalidad y sin incidencias relevantes”.

Bendición de las candelas

Finalizada la misa, tuvo lugar la bendición de las candelas y, a continuación, la imagen de la Virgen de Candelaria salió en procesión. Con motivo de las obras que se desarrollan en la Plaza de la Patrona de Canarias, el recorrido habitual fue modificado, dirigiéndose hacia la parte superior de la Plaza y transitando por las calles Obispo Pérez Cáceres, conocida popularmente como La Arena, y Los Príncipes.

Hasta Candelaria se desplazaron la mayoría de los peregrinos en las cerca de guaguas que realizaron excursiones organizadas hasta el municipio, además de quienes optaron por el transporte público regular o el vehículo particular.

Actos institucionales de solemnidad de Candelaria

Este lunes, 2 de febrero, se celebrarán eucaristías a las 8.00 y a las 10.00 horas. Los actos institucionales darán comienzo a las 11.30 horas con la salida desde el Ayuntamiento de la procesión cívica, que trasladará el Pendón de la Villa hasta la Basílica. La comitiva estará encabezada por la Corporación Municipal, presidida por la alcaldesa, Mari Brito, y contará con la participación de la Agrupación Artístico-Musical La Candelaria de Arafo, que celebra este día el centenario de su fundación, así como con representantes de las Policías Locales de Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, ataviados con traje de gala.

A las 12.00 horas se celebrará la Solemne Eucaristía, presidida por monseñor Eloy Alberto Santiago, obispo nivariense, y cantada por la soprano Alba Fariña junto a la Banda de Música Las Candelas, bajo la dirección de Mauro Fariña. Tras la celebración, tendrá lugar la procesión de la imagen de la Virgen de Candelaria, por el mismo recorrido de la noche anterior y la tradicional lluvia de voladores.

Por la tarde, a las 17.15 horas, se rezará el Santo Rosario y, a las 18.00 horas, se celebrará la eucaristía con la presentación de los niños y niñas a la Virgen, cantada por la Agrupación Folklórica Santa Ana-San Blas, reforzando el vínculo entre la fe, la familia y la tradición popular.