La maratón regresa con más de 720 corredores que se disputarán el podio de una carrera única en medio del entorno natural de las Grandes Playas

La tercera edición de la Maratón Dany Sport Corralejo Grandes Playas

La Maratón Dany Sport Corralejo Grandes Playas supera los 720 corredores, duplicando los inscritos de la anterior edición. En su tercer año, la competición regresa el sábado 13 de diciembre con diferentes modalidades de carrera. Maratón, media maratón, media maratón inclusiva, 10km, 10km inclusiva, 5km y también, una carrera para los más pequeños y pequeñas. Un encuentro que ya se ha hecho un hueco no solo dentro de la agenda deportiva municipal, sino que trasciende las fronteras de la Isla y el Archipiélago, logrando captar atletas nacionales e internacionales.

El gran día será el sábado, 13 de diciembre, en el que se continuará con la recogida de dorsales desde las 07:00 hasta las 08:00 horas y seguirá con la primera salida a las 08:30 horas. Música, gastronomía y buen ambiente acompañarán una jornada dedicada al deporte y la conciencia con el medio ambiente.

Compromiso con el deporte y el entorno

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, recalca el papel de La Oliva dentro de la proyección turística deportiva más allá de la propia Isla: “Eventos como la Maratón Dany Sport siguen demostrando las cualidades del municipio en la promoción de un turismo deportivo y que contemple, a su vez, el cuidado y el respeto del entorno. Esta tercera edición consolida un evento que logra captar la atención de los corredores de dentro y fuera de Fuerteventura que disfrutan, no solo del deporte, sino también de nuestros espectaculares paisajes.”

Por su parte, la concejala de Deportes, Gleiber Carreño, señala: “Un año más presentamos esta tercera edición de la maratón que va consolidándose todavía más en esta edición, alcanzando los 720 corredores y esperando llegar a los 800 inscritos. Les invitamos que vengan a disfrutar de este evento que combina deporte, turismo y cuidado de nuestro entorno natural.”

Además, el consejero de Deportes, Luis González, y la consejera de Turismo, Marlene Figueroa, destacan el apoyo del Cabildo de Fuerteventura a este evento que busca consolidarse dentro del circuito deportivo del municipio, agradeciendo la magnífica organización y el respeto por el entorno.