Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

Teror vive su fin de semana grande por las fiestas del Pino. Este viernes la imagen bajó del Camarín, y hasta el 12 de octubre estará situada en otro punto de la Basílica hasta la nave principal de la Basílica. La Virgen luce el recién restaurado manto celeste.

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Teror.

Durante este sábado se ha podido observar multitud de visitas que se suceden en la víspera de la Romería Ofrenda de este domingo.

La Basílica volverá a abrir sus puertas una vez más para recibir a las miles de personas que acudirán a visitar a la Virgen del Pino. Este sábado los protagonistas son los peregrinos que acuden desde todos los puntos de la isla de Gran Canaria, porque como dice la expresión ‘Todos los caminos hoy llevan a Teror’.