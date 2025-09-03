Así, este viernes tendrá lugar la Bajada de la Virgen del Pino de su Camarín, un acto que marca el inicio de los festejos de Teror

Bajada de la Virgen del Pino de su Camarín 2025. Imagen de Archivo

Este viernes 5 de septiembre tendrá lugar la Bajada de la Virgen del Pino de su Camarín con motivo de las Fiestas de la Virgen del Pino de Teror 2025, en Gran Canaria.

Este es un acto simbólico y tradicional que se celebra cada año desde el siglo XIX y que marca el inicio de los festejos con el 8 de septiembre, día grande, a la vuelta de la esquina. Tanto es así que representa uno de los momentos más emotivos de las fiestas que congrega a miles de personas en la Basílica de Teror y en la Plaza del Pino.

La Virgen descenderá desde al altar mayor hasta el presbítero, en la nave principal de la basílica, por un sistema mecánico de raíles y una gran decoración floral a su alrededor, todo ello tras la misa. Así, fieles y peregrinos podrán acercarse a la imagen hasta su regreso al camarín a finales de septiembre.

¿Qué es el camarín?

El camarín es una capilla pequeña que se encuentra dentro de la Basílica de Teror donde se encuentra la Virgen del Pino tras el altar mayor.

Esta tradición tan arraigada está llena de significado, ya que representa el primer contacto directo del pueblo con su patrona fuera del ámbito habitual de su camarín, un acto que simboliza la cercanía de la Virgen con los fieles que acuden a acompañarla y rendirle homenaje.

Con todo, la última vez que la Imagen bajó de su camarín fue recientemente en el mes de mayo con motivo de la Bajada de la Virgen del Pino a Las Palmas de Gran Canaria, un evento que se vivió especial devoción en el que la patrona visitó varios municipios de la isla acompañada de peregrinos.

Dónde ver la retransmisión en directo

Televisión Canaria ofrecerá la Bajada del Camarín a partir de las 19:00 horas en directo. Se puede seguir a través de la TDT, desde rtvc.es y del canal de YouTube de Televisión Canaria.