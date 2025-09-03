Con motivo de las Fiestas de la Virgen del Pino 2025, los municipios de Gran Canaria y representación del resto de islas peregrinarán en la Romería en honor a la Imagen

Teror se prepara para su 73ª Romería-Ofrenda del Pino. Imagen de Archivo

Este domingo 7 de septiembre tendrá lugar la 73ª Romería-Ofrenda a la Virgen del Pino con motivo de las Fiestas de la Virgen del Pino 2025 en Teror, víspera del día grande de los festejos.

Así, desde las 15:30 horas arrancará la peregrinación desde el Castañero Gordo a la Plaza del Pino, a las puertas de la Basílica del Pino, un acto cargado de tradición, folclore e identidad que cada año reúne a miles de personas, coronándose como una de las fiestas más multitudinarias de Gran Canaria.

Con representación de los 21 municipios de Gran Canaria, así como de todas las islas, Teror será punto de encuentro de Canarias. Miles de personas peregrinarán desde diferentes puntos de la isla hasta la basílica no solo el domingo, sino en los días próximos al Día de la Virgen del Pino, llevando sus ruegos y promesas a la patrona de Gran Canaria.

La Romería del Pino data del año 1952. Imagen de RTVC

Un acto que se remonta a mediados del siglo XX

La Romería del Pino data del año 1952, una celebración que fue impulsada por el escritor y compositor Néstor Álamo y la cual apoyó y desarrolló el Cabildo de Gran Canaria y la Basílica de Teror. Así, el objetivo era crear un acto que reuniese a todos los municipios de la isla en torno a la Virgen.

No obstante, con el paso de los años la romería pasó de ser un acto local a una celebración insular de gran importancia, convirtiéndose en una de las más destacadas de la isla.

Siendo así, miles de romeros y romeras mantendrán un año más la tradición en una jornada llena de carros, agrupaciones folclóricas, vestimentas tradicionales y ofrendas a la Virgen del Pino con el objetivo de seguir repitiendo cada año una herencia que suma años y generaciones.

Dónde ver la Romería en directo

A partir de las 19:00 horas Televisión Canaria ofrecerá en directo la retransmisión de la romería a través de TDT, de RTVC.es y en el canal de YouTube de Televisión Canaria.