Gareth y Ajax, los perros de la Guardia Civil, lideran la seguridad en la Basílica de Teror durante las Fiestas grandes

La Guardia Civil refuerza la seguridad en Teror de cara a sus fiestas

Teror ya se encuentra inmersa en la celebración de sus fiestas, la festividad más importante de Gran Canaria, y uno de los pilares clave es garantizar la seguridad de los asistentes. Por ello, agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo hoy una exhaustiva inspección en los alrededores y el interior de la Basílica de la Virgen del Pino.

La operación ha contado con la participación del grupo especializado en desactivación de explosivos, así como de guías y perros del Servicio Cinológico de la Guardia Civil de la provincia de Las Palmas.

Protagonismo canino

Entre los protagonistas caninos se encuentran Gareth, un pastor alemán encargado de controlar los alrededores del templo, y Ajax, un pastor belga de siete años que supervisa que todo esté en orden dentro de la Basílica.

Con esta medida, las autoridades buscan garantizar que las celebraciones se desarrollen con total seguridad, ofreciendo tranquilidad a vecinos y visitantes que acuden a la villa mariana para participar en las tradicionales fiestas.