El Ayuntamiento de Teror ha dado a conocer los cortes de tráfico y modificaciones en el tráfico con motivo de los días más importantes de las Fiestas del Pino en Teror

Peregrinos a Teror. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Teror

La carretera GC-212, a su paso por el barrio El Faro, cerrada al tráfico por construcción de muros de contención y reparación de la plataforma de la vía, abrirá al tráfico desde este viernes 5 de septiembre al 15 de septiembre, para facilitar la comunicación con la zona alta del municipio durante la Fiesta del Pino, comunica la Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Teror, que dirige la edil Laura Quintana.

Con motivo de la festividad de Ntra Sra. del Pino, en los días principales del 7 y 8 de septiembre, y Día de las Marías, 14 de septiembre, en los que se prevé gran afluencia de personas y vehículos por las vías públicas, se establecerá como años anteriores medidas especiales de regulación del tráfico por la Jefatura Provincial de Tráfico, con objeto de garantizar al máximo la seguridad de peregrinos/as y fluidez de la circulación.

Carretera de El Faro. Imagen Ayuntamiento de Teror

GC-21, en sentido único

En cuanto al acceso a Teror por carretera, la GC-21 funcionará en sentido único desde Tamaraceite hacia Teror, desde las 7:00 h. del 7 de septiembre a las 15:00 h. del 8 de septiembre. También el Día de las Marías, el 14 de septiembre, de 7:00 a 15:00 h. En el mismo horario, la carretera GC-43 discurrirá en sentido único desde Teror a Arucas. En la noche del Pino, desde las 19:00 horas del 7 de septiembre a las 2:00 horas de la madrugada el 8 de septiembre, la GC-21 desde Ciudad del Campo a Teror permanecerá totalmente cerrada al tráfico rodado para facilitar la peregrinación por la carretera.

Según informa el Consistorio, el acceso al casco de Teror estará totalmente cerrado al tráfico el 7 de septiembre desde las 17:00 horas hasta las 5:00 de la madrugada del 8 de septiembre. Por motivos de seguridad, en este horario se prohibirá el acceso al casco urbano a cualquier persona que lleve material susceptible de ocasionar daños, como envases de vidrio, armas blancas, artificios pirotécnicos, realizándose en los accesos al Casco controles de vidrio.

Puntos de control

Desde las 7 de la mañana del 7 de septiembre hasta las 15:00 horas del día 8 de septiembre, y desde las 7:00 hasta las 15:00 horas el día 14 de septiembre, se establecerá un servicio de Seguridad y Vigilancia, a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las vías de acceso y salida a Teror de forma permanente. Este servicio establecerá puntos de control en distintos accesos al casco de Teror, por San Matías, Cruce de Los Llanos, GC-219, GC-21 y GC-433.

Restricciones

GC-21 Sentido único. Tamaraceite-Teror

7 septiembre: de 07:00 a 19:00 h.

8 septiembre: de 02:00 a 15:00 h.

14 septiembre: de 07:00 a 15:00 h.

GC-21. Cerrada tráfico

Noche del 7 al 8 septiembre: de 19:00 a 02:00 h.

GC-43. Sentido único. Teror-Arucas

Desde las 07:00 h. del día 7 hasta las 15:00 h. del día 8

GC-219. Sentido único. Rotonda Miraflor a Rotonda Viaducto

7 de Septiembre: de 07:00 a 19:00 h.

8 septiembre: de 02:00 a 15:00 h.

14 septiembre: de 07:00 a 15:00 h.

GC-219 Cerrada

Desde 19:00 h. del día 7 hasta las 02:00 h. del día 8 de septiembre

GC-432 Sentido único (Avda. Monseñor Socorro)

Intersección GC-21 CON GC-432 HACIA GC-43

Noche del 7 al 8 septiembre: de 22:00 a 06:00 h.

Casco de Teror cerrado