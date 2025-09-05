El próximo domingo, 7 de septiembre, se celebrará la tradicional Romería-Ofrenda a la Virgen del Pino, que este año celebra en Teror su 73 edición

Momento de la presentación de la carreta del Cabildo de Gran Canaria para la Romería del Pino.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, mostró este viernes la variedad de productos agrícolas y manufacturados -en total 1.260 kilos– que la carreta institucional del Cabildo grancanario portará el próximo domingo, 7 de septiembre, en la tradicional Romería-Ofrenda a la Virgen del Pino, que este año celebra en Teror su 73 edición.

Acompañado de la consejera de Cultura, Guacimara Medina y del Director Insular de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Alejandro Báez, inauguró además el escaparate alusivo a las fiestas patronales del presente año, que se exhibirá hasta el día 19 de septiembre en la sede institucional, en la calle Bravo Murillo. Muestra un conjunto de trajes que recorren la historia de la vestimenta tradicional del campesinado en Gran Canaria entre los siglos XVII y principios del XX.

‘Madre Tierra’ es el título de la carreta institucional del Cabildo de la isla, un carro de labor de finales del siglo XIX cuya composición ha sido diseñada por Fernando Benítez, que desfilará en segundo lugar en la romería-ofrenda, inmediatamente tras la carreta del municipio anfitrión, Teror.

La carreta del Cabildo grancanario jugará con las composiciones florales y sus colores, con cestos y aperos de labranza rebosantes de los mejores productos de la apreciada huerta grancanaria. Ofrecerá una estampa que conjuga formas, aromas y colorido, y que recuerda el testimonio de aquellas primeras ofrendas de los años 50 del pasado siglo, realizadas y potenciadas por el cronista Néstor Álamo.

Momento de la presentación de la carreta del Cabildo de Gran Canaria para la Romería del Pino.

«Los mejores productos de Gran Canaria»

Antonio Morales dijo que la carreta del Cabildo lucirá con los mejores productos de Gran Canaria en la Romería-Ofrenda para que los mismo lleguen a las familias más desfavorecidas de la isla. Morales, que definió al sector primario “como una de las fortalezas de la isla”, destacó, entre los más de mil kilos de productos que portará la carreta, sus 400 kilos de papas, 280 kilos de plátanos, 75 kilos de papayos, así como la presencia de diversos tipos de pimientos, manzana reineta, uva blanca y negra, melones y sandías, maracuyá, tunos, peras, pitayas, piña tropical y gran variedad de verduras como zanahoria, cebolla, berenjena, calabacín, puerro o coliflor, muchos provenientes de los Mercados Agrícolas de Gran Canaria o que se producen en las fincas insulares de La Granja Agrícola Experimental, Osorio y La Cumbre.

El diseño añade una rica manifestación integrada por 280 unidades de distintas flores (ruscus, helechos, azpiristra y bastón del emperador) a las que se suman otros productos como vino, quesos, aceite, miel y gofio, que suman en total 36 kilos.

La carreta del Cabildo estará acompañada en la romería por el folclore de la Agrupación Coros y Danzas de Ingenio, que interpretará al llegar a la basílica una mazurca de Ingenio.

El personal insular ha trabajado intensamente en los últimos días en las dependencias de la Granja Agrícola en el proceso de selección de los mejores productos destinados a la carreta institucional, que luego irán destinados a diferentes centros benéficos, colectivos desfavorecidos y ONG’s de Gran Canaria.

Momento de la presentación de la carreta del Cabildo de Gran Canaria para la Romería del Pino.

Escaparate tradicional del Pino

Otro año más el Cabildo de Gran Canaria presentó el escaparate que hasta el próximo día 20 de septiembre recordará, en la fachada principal de su Casa Palacio, en la céntrica calle de Bravo Murillo, el valor de las tradiciones populares en el marco de la celebración de la festividad en Honor a la Virgen del Pino.

Realizado por el etnógrafo y profesor de baile tradicional canario, Jorge Guzmán Villegas, el citado escaparate exhibe once trajes que recorren la historia de la vestimenta tradicional en Gran Canaria desde el siglo XVII hasta principios del XX.

El espacio acristalado recoge nueve maniquíes con vestimentas variadas de adultos en las que se pueden apreciar las diferencias entre ellas por siglos. Jorge Guzmán asegura que la muestra, además de rescatar una parte de la historia vinculada a la vestimenta tradicional, posee un sentido didáctico porque avanza al público algunos modelos “que podrían emplearse perfectamente hoy para ir correctamente ataviados a las romerías populares que tienen lugar en la isla”.