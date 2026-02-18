El programa de Televisión Canaria retransmitirá en directo, a las 21:00 horas, la luchada entre Los Guanches de Arucas y Unión Agüimes en Canarias Play, canal de Deportes de YouTube y rtvc.es

El equipo de `Terrero y Gloria’ adelanta el día de su emisión a este jueves 19 de febrero debido a la celebración de las fiestas del Carnaval. A partir de las 21:00 horas, retransmitirá la luchada de la Copa Fundación La Caja de Canarias entre Los Guanches de Arucas y el vigente campeón de liga, el Unión Agüimes, en un duelo de Segunda Categoría que se podrá seguir a través de las plataformas Canarias Play, el canal de Deportes de YouTube y Rtvc.es. El enfrentamiento entre los equipos grancanarios se emitirá, además, el domingo por la tarde en su horario habitual, a las 17:55 horas, en el canal TDT.

‘Terrero y Gloria´ adelanta su emisión al jueves por las fiestas del Carnaval. Imagen de archivo de una luchada retransmitido en ‘Terrero y Gloria’.

El combate tendrá lugar en el Centro de Deportes de Arucas, también conocido como el Terrero Viejo o el Terrero de la Subida a la Montaña en el municipio de la isla de Gran Canaria, hasta donde se desplazará el equipo de Televisión Canaria para relatar desde el set montado en la misma arena todo lo que acontezca en el terrero.

David Yanes actuará de comentarista junto al colaborador de esta temporada Juan Espino Diepa, El Trota, y en los inalámbricos con Jorge Benítez estará Juan Antonio Cabrera, que le va a dar “siempre el toque de humor a la retransmisión”, apunta el presentador y narrador del programa de RTVC, Willy Rodríguez Calero.

La velada arrancará con el equipo favorito como es el Unión Agüimes, que ganó recientemente su cuarta Liga consecutiva y son líderes de la Copa, y aunque es el gran favorito, Los Guanches intentarán dar la sorpresa”, señala Willy Rodríguez.