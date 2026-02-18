ES NOTICIA

Directo
InicioCorporativa

`Terrero y Gloria´ adelanta su emisión al jueves por las fiestas del Carnaval

Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa

El programa de Televisión Canaria retransmitirá en directo, a las 21:00 horas, la luchada entre Los Guanches de Arucas y Unión Agüimes en Canarias Play, canal de Deportes de YouTube y rtvc.es

El equipo de `Terrero y Gloria’ adelanta el día de su emisión a este jueves 19 de febrero debido a la celebración de las fiestas del Carnaval. A partir de las 21:00 horas, retransmitirá la luchada de la Copa Fundación La Caja de Canarias entre Los Guanches de Arucas y el vigente campeón de liga, el Unión Agüimes, en un duelo de Segunda Categoría que se podrá seguir a través de las plataformas Canarias Play, el canal de Deportes de YouTube y Rtvc.es. El enfrentamiento entre los equipos grancanarios se emitirá, además, el domingo por la tarde en su horario habitual, a las 17:55 horas, en el canal TDT.

'Terrero y Gloria´ adelanta su emisión al jueves por las fiestas del Carnaval. Imagen de archivo de una luchada retransmitido en 'Terrero y Gloria'.
‘Terrero y Gloria´ adelanta su emisión al jueves por las fiestas del Carnaval. Imagen de archivo de una luchada retransmitido en ‘Terrero y Gloria’.

El combate tendrá lugar en el Centro de Deportes de Arucas, también conocido como el Terrero Viejo o el Terrero de la Subida a la Montaña en el municipio de la isla de Gran Canaria, hasta donde se desplazará el equipo de Televisión Canaria para relatar desde el set montado en la misma arena todo lo que acontezca en el terrero.

David Yanes actuará de comentarista junto al colaborador de esta temporada Juan Espino Diepa, El Trota, y en los inalámbricos con Jorge Benítez estará Juan Antonio Cabrera, que le va a dar “siempre el toque de humor a la retransmisión”, apunta el presentador y narrador del programa de RTVCWilly Rodríguez Calero.

La velada arrancará con el equipo favorito como es el Unión Agüimes, que ganó recientemente su cuarta Liga consecutiva y son líderes de la Copa, y aunque es el gran favorito, Los Guanches intentarán dar la sorpresa”, señala Willy Rodríguez.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Lanzarote entregará este año 134 viviendas en alquiler social con baremación objetiva

El Aeropuerto de Tenerife Norte simula un accidente aéreo con diez fallecidos y una treintena de pasajeros

San Sebastián de La Gomera se prepara para conocer a su nueva reina del Carnaval

Fallece Virgilio Fernández, alcalde constituyente de El Pinar

Abre el Hogar Julia, un centro pionero para las personas con discapacidad intelectual

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026