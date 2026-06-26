‘Terrero y Gloria’ ofrece un especial sobre los encuentros de vuelta de cuartos de final del Torneo Disa – Gobierno de Canarias

El programa emitirá en directo el duelo entre Unión Gáldar y Almogarén este sábado 27 en la plataforma CANARIAS PLAY, el canal de Deportes de TVC en YouTube y la web rtvc.es y el domingo 27 en el canal TDT de Televisión Canaria

El programa ‘Terrero y Gloria’ de Televisión Canaria ofrecerá este fin de semana un especial para dar amplia cobertura de la decisiva vuelta de los cuartos de final del Torneo Disa – Gobierno de Canarias 2026. Este sábado 27 de junio, a partir de las 19.40 horas, se podrá seguir en directo el encuentro Unión Gáldar Ybarra – CICAR Almogarén Queso Flor Valsequillo por la plataforma CANARIAS PLAY, el canal de Deportes de TVC en YouTube y la web rtvc.es. El encuentro podrá ser visto un día después, el domingo 28 de junio, a las 17.55 horas, en el canal TDT de Televisión Canaria.

El presentador de ‘Terrero y Gloria’, Willy Rodríguez, junto al comentarista David Yanes.

El encuentro que se ofrecerá desde el terrero municipal de lucha de Gáldar, es de gran importancia porque de él saldrá el representante de Gran Canaria que participará en la segunda edición de la final a cuatro que tendrá lugar el mes de julio en Tenerife. Tras el empate de la ida en Valsequillo ambos equipos saldrán a darlo todo en el encuentro más importante de la temporada.

El Unión Gáldar Ybarra, campeón de la Liga de Gran Canaria, quiere entrar en la historia y para ello contará a su favor con el hecho de que compite en casa. El recinto galdense se llenará al completo para ver esta trepidante luchada de vuelta. Como principal argumento cuenta con uno de los mejores puntales A de la actualidad, el joven Alberto Zamora.

El Almogarén, campeón de la Copa ante el Gáldar precisamente, cuenta con una pareja de puntales de contrastada calidad, los hermanos Álvaro e Ismael Déniz, puntales B y C respectivamente, pero tendrá que contar con una baja muy importante, la del puntal C Cristo Hernández ‘Pollo del Callejón’, que tiene que cumplir sanción.

Conexiones simultáneas en directo con el resto de terrreros

En este especial de ‘Terrero y Gloria’ se ofrecerán conexiones en directo desde Gáldar con el resto de terreros donde se disputan de forma simultánea las otras luchadas de vuelta de cuartos de final del torneo regional de la máxima categoría.

De esta forma se podrá ir siguiendo los resultados del CL Tegueste- CL Aridane, desde Tenerife, y el Unión Antigua y el CL Tamanca desde Fuerteventura. Además, nada más acabar el encuentro en Gáldar veremos el más amplio resumen de la eliminatoria tinerfeña entre el CL Chimbesque y el CL Rosario de Valle de Guerra.

El programa, como es habitual, será conducido por Willy Rodríguez Calero y contará con los comentarios de David Yanes y Juan Espino Dieppa ‘El Trota’, en este caso como invitado especial. Además, Jorge Benítez se encargará de entrevistar a los protagonistas de la jornada.

En la previa de esta luchada Beatriz García y José Manuel Pitti irán animando el ambiente desde el plató de ‘Terrero y Gloria’ para conocer todos los detalles de este apasionante duelo. Independientemente de su colaboración especial como comentarista de esta luchada, ‘El Trota’ mantiene en esta nueva entrega de ‘Tierra y Gloria’ su sección ‘La Opinión de Juan Espino’.

‘Terrero y Gloria’ está dirigido por Willy Rodríguez Calero y la producción corresponde a Soluciones Creativas El Plan SL. El programa responde al compromiso de Televisión Canaria con la difusión y divulgación de los deportes vernáculos de Canarias.