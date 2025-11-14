Lenny Jay es el protagonista que da vida a Michael Jackson en este show, después de varias temporadas de interpretar el musical europeo sobre el cantante

Imagen cedida.

El Festival Mar Abierto trae a Canarias This is Michael, un espectáculo que revive al legendario rey del Pop para ofrecer un show internacional que ya ha conquistado escenarios por todo el mundo. El concierto tendrá lugar este sábado, 15 de noviembre, en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna, en Tenerife. Las entradas se pueden conseguir en www.festivalmarabierto.com, en la tiquetera oficial del festival www.tickety.es y en www.pabellonsantiagomartin.net.

Voz de MJ en el musical

El artista Lenny Jay es el protagonista que da vida a Michael Jackson en este show, después de varias temporadas de interpretar el musical europeo sobre el cantante, donde su actuación fue alabada por la propia familia Jackson. “Imagina a un niño de siete años que escucha a Michael Jackson por primera vez y ya se convierte en un fan apasionado”, recuerda Lenny Jay. “Para mí era un hobby que hacía por amor y admiración a Michael, y hoy es parte de mi vida. Nunca imaginé que un día se convertiría en un trabajo y me llevaría de gira por todo el mundo. Además con un show tan cuidado en los detalles”, relata.



Además de Lenny Jay, elegido por la familia Jackson para ser la voz de MJ en el musical que ha recorrido Europa y América agotando más de 400.000 entradas durante los últimos años, This is Michael también cuenta con la participación de Jennifer Battern, la icónica guitarrista que compartió escenarios con el rey del Pop durante 10 años en sus giras mundiales. Durante este tiempo, Battern se convirtió en una pieza fundamental de los temas más rockeros, como Billie Jean.

Canciones con ritmo

El concierto, que tiene una duración de más de dos horas, hace un recorrido por la espectacular trayectoria del cantante, con canciones históricas llenas de ritmo, como Thriller, Beat It, Smooth Criminal, They Don’t Care About Us y muchas más, y también algunas más nostálgicas y conmovedoras como I Just Can’t Stop Loving You, Who’s Loving You, We Are the World o Man in the Mirror, entre muchas otras. Lenny Jay define el espectáculo como “emocionante, mágico y sorprendente”.

Vínculo artístico

“‘Human Nature’ es mi canción favorita y la primera que aprendí a cantar. Cuando la interpreto y cierro los ojos puedo ver a Michael como una película en mi cabeza; creo que es una de las que más me conecta con él”, confiesa Lenny Jay, emocionado al hablar del vínculo artístico y emocional que mantiene con el legado del rey del Pop.

El asombroso parecido del bailarín y cantante brasileño, la maestría de Jennifer Battern a la guitarra, los impactantes cambios de vestuario y el conjunto de seis bailarines que acompañan cada actuación, se convierten en los ingredientes perfectos para crear un show inolvidable.

“Es una gran responsabilidad y un honor enorme poder homenajear a mi ídolo y llevar su legado por tantos países. Para mí es vivir un sueño”, concluye Jay.

Festival Mar Abierto

Los conciertos de Festival Mar Abierto cuentan con el apoyo del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias – Canarias Latitud de Vida, Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Cabildo de Gran Canaria – La Isla de Mi Vida. Además del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la concejalía de Cultura y de Promoción Las Palmas. Así como el Ayuntamiento de La Laguna a través del Organismo Autónomo de Actividades Musicales y Cultura y el Cabildo de Fuerteventura.