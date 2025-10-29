A la venta nuevos abonos para el Festival de Música de Canarias

El Festival Internacional de Música de Canarias pone a la venta hasta el 20 de noviembre nuevos abonos para la 42 edición de la cita

Festival Internacional de Música de Canarias

El Festival Internacional de Música de Canarias ofrece una nueva oportunidad para conseguir abonos para la nueva edición, la número 42, del evento, con conciertos en los dos auditorios capitalinos. El nuevo periodo de venta se extiende hasta el 20 de noviembre tras cerrarse el periodo de renovación.

El 42FIMC se celebrará del 8 de enero al 10 de febrero de 2026 y contará con más de 60 conciertos en una veintena de escenarios de las islas. Además de los eventos de abono, el festival ofrecerá conciertos extraordinarios y una amplia programación en la sección En Paralelo.

Nombres como Yuja Wang, Arcadi Volodos y Sol Gabetta

Los abonos cuentan con conciertos de la Orquesta y Coro de RTVE (inaugural), dirigida por Christoph König; la Sinfónica de la Radio de Baviera, con Paavo Järvi en el podio; Mahler Chamber Orchestra, dirigida por Fabien Gabel y con la pianista Yuja Wang (solo en el abono de Gran Canaria); y la Sinfónica de la SWR (Radio Stuttgart), dirigida por François-Xavier Roth, que actuará junto a Emmanuel Pahud, flautista principal en la Filarmónica de Berlín.

La Filarmónica de Gran Canaria, con Karel Mark Chichón y la cantaora Estrella Morente; y la Sinfónica de Tenerife, dirigida por Pablo González, con el violinista ruso Vadim Repin, ofrecerán sendas propuestas en esta edición.

El abono se completa con la Sinfónica de Bamberg, dirigida por Jakub Hrusa y acompañados de la prestigiosa chelista Sol Gabetta la Filarmónica de Montecarlo, que actuará bajo las órdenes de Kasuki Yamada y con Martin Helmschen al piano. Arcadi Volodos regresa al festival para protagonizar los dos conciertos de clausura.

Dónde adquirir los abonos

El abono puede adquirirse online a través de www.festivaldecanarias.com, también por teléfono o de manera presencial en las oficinas ICDC en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

A partir del 11 de diciembre se pondrán a la venta al público general las entradas para todos los conciertos.