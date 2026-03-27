La Semana Santa musical arranca en el Auditorio Alfredo Kraus con una programación que recorre de Bach a Mozart y la música contemporánea

El IBF Canarias inaugura la Semana Santa musical en Las Palmas de Gran Canaria. Nacho González

Las Palmas de Gran Canaria acoge el inicio de la 12ª edición del International Bach Festival (IBF) Canarias, consolidado como una de las grandes citas culturales de la Semana Santa en la isla.

El Auditorio Alfredo Kraus será el epicentro de un programa que combina tradición y vanguardia, con la figura de Johann Sebastian Bach como eje central.

El festival comienza con el concierto Bach Concertante, que propone un recorrido por el barroco europeo con obras de Vivaldi, Händel y Carl Philipp Emanuel Bach, entre otros.

Música clásica en Semana Santa

La programación continuará con un recital de órgano a cargo de la joven organista Hanna Schulte, que conectará el legado bachiano con composiciones de Mozart y autores contemporáneos.

A lo largo de la semana, el IBF Canarias ofrecerá diversas propuestas como Bach Íntimo o los Aperitivos Bach, además de llevar al Teatro Pérez Galdós la ópera Acis y Galatea.

Con esta edición, el festival reafirma su papel como referente cultural, convirtiendo la ciudad en un punto de encuentro para la música clásica durante estas fechas.