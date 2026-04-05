Los canarios impulsan el éxito de ocupación en Semana Santa

El archipiélago registra llenos hoteleros gracias al turismo interno durante las vacaciones

La Semana Santa finaliza en Canarias con cifras de ocupación excelentes en hoteles y apartamentos. El turismo regional permite que muchos establecimientos alcancen el lleno absoluto en las zonas del sur. Los residentes aprovechan estos días de descanso para disfrutar en familia antes de retomar la rutina diaria.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los hoteles y apartamentos del sur de las islas presentan datos muy positivos este año. La afluencia de visitantes locales ha sido el motor principal de este éxito turístico. Los establecimientos hoteleros han trabajado al máximo rendimiento durante toda la festividad.

Muchos complejos han colgado el cartel de completo gracias a la llegada de residentes. Satti Kaur, recepcionista, confirma que el perfil principal es el cliente canario. Los visitantes nacionales y extranjeros también han contribuido a estas cifras tan optimistas.

El ambiente en las zonas turísticas refleja la alta demanda de esta corta temporada. Las piscinas y zonas comunes han registrado una actividad constante desde el jueves. Los empresarios del sector celebran estos resultados tras meses de intenso trabajo.

El último chapuzón antes de la rutina

Familias como la de Sara y Mario aprovechan cada minuto antes de marchar. Los niños son quienes más disfrutan de las instalaciones y de la piscina. El último baño marca el final de unos días de diversión compartida.

Loreto y Abián mantienen la tradición de viajar al sur de Gran Canaria. Ellos buscan desconectar de las obligaciones laborales y del estrés del día a día. Consideran que estas vacaciones son un premio merecido tras los meses de esfuerzo.

El descanso también es vital para los más pequeños antes de volver al colegio. Los niños afrontarán ahora los exámenes y las actividades escolares con nuevas energías. El regreso a la normalidad se hace difícil tras disfrutar tanto tiempo juntos.

El balance de una semana intensa

El final de las vacaciones supone el regreso inevitable al trabajo y los horarios. Algunos turistas confiesan que preferirían alargar su estancia en el hotel unos días. La diversión y el tiempo con los padres son los recuerdos más valiosos.

La ocupación ha rozado el 100 % en numerosos puntos de las islas. Los profesionales del sector destacan la importancia del mercado canario para la economía local. El balance general de esta Semana Santa resulta muy satisfactorio para todos.

Las maletas y las despedidas protagonizan la jornada de hoy en los complejos sureños. Los canarios vuelven a sus hogares con la mente puesta en el próximo descanso. El sur de las islas reafirma su liderazgo como destino favorito para los residentes.