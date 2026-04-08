La patronal Ashotel confirma cifras similares al año pasado con un balance positivo para el sector turístico en las islas occidentales

Los hoteles de Santa Cruz de Tenerife logran una ocupación media del 82,91 % durante esta Semana Santa de 2026. La patronal Ashotel presenta estos datos tras realizar una encuesta de competitividad en los establecimientos de la provincia. Los turistas mantienen su fidelidad por el Archipiélago y consolidan la actividad económica en las principales zonas hoteleras tinerfeñas.

Los hoteles de Santa Cruz de Tenerife alcanzan un 83 % de ocupación en Semana Santa / Imagen de archivo

La Palma registra los mejores datos de toda la provincia con una ocupación del 85,62 %. Esta cifra sitúa a la Isla Bonita por encima de Tenerife en el balance global de estas vacaciones. Los hoteleros palmeros celebran estos resultados positivos para la economía local.

Por su parte, los establecimientos de Tenerife alcanzan un notable 83,21 % de camas ocupadas. La Gomera también aporta buenos números al recuento oficial con un 71,48 % de media. En cambio, El Hierro carece de datos significativos por la baja participación en la encuesta técnica.

En consecuencia, el sector turístico provincial mantiene la fortaleza exhibida durante el ejercicio anterior. La estabilidad marca la tónica general de estos días festivos en el Archipiélago. Las empresas hoteleras confirman así la recuperación total del flujo de visitantes.

El sur de Tenerife mantiene el dominio

El sur de Tenerife vuelve a brillar con un porcentaje de ocupación del 86,45 %. Esta zona turística repite prácticamente el éxito cosechado durante la temporada pasada. Los visitantes internacionales y nacionales prefieren mayoritariamente el clima de los municipios sureños.

Sin embargo, el área metropolitana protagoniza la sorpresa con una subida de cuatro puntos. Los hoteles de la capital y La Laguna alcanzan el 65,59 % de plazas ocupadas. Esta mejoría impulsa el turismo urbano y cultural en el centro de la isla.

Por el contrario, la zona norte sufre un ligero descenso respecto al año 2025. Los establecimientos del norte registran un 73,18 %, lo que supone cuatro puntos menos. A pesar de esta caída, los empresarios mantienen la confianza en la temporada.

Sensaciones divididas entre el empresariado

Los empresarios hoteleros muestran opiniones diversas sobre los resultados finales de esta campaña. Un 34 % de los consultados afirma que igualó sus cifras anteriores. Este grupo destaca la estabilidad del mercado turístico en el contexto actual.

No obstante, el 34,8 % de los dueños considera que sus datos empeoraron ligeramente. Las fluctuaciones del mercado y la competencia afectan a estos negocios de forma directa. Aun así, el sector mantiene una estructura sólida en todas las islas.

Finalmente, un 31,1 % de los hoteleros asegura que mejoró sus rendimientos económicos. Estos empresarios ven con optimismo el futuro de la industria turística canaria.